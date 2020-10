¿Tomar la temperatura? ¿Test rápido de PCR? Esto es lo que autorizó y no el Servel en su protocolo sanitario

Desde las 8:00 horas de este domingo 25 comenzó el proceso de votación para el Plebiscito Nacional, que busca determinar si los chilenos aprueban o rechazan la redacción de una nueva constitución.

Considerando que Chile aún está en un contexto de pandemia, en septiembre el Servicio Electoral (Servel) estableció un protocolo sanitario para evitar la propagación del virus durante las votaciones.

Entre las medidas más importantes está el uso obligatorio de mascarilla para todos los participantes, exceptuando los tres segundos en los que los votantes deben quitársela ante los vocales para que estos últimos corroboren su identidad.

El protocolo también establece que se debe mantener distancia social entre todas las personas que participen, además de la desinfección periódica de las mesas y el uso de alcohol gel.

Sin embargo, hay otro tipo de medidas que no son obligatorias y que no fueron establecidas por el protocolo del Servel. Al respecto, el organismo aclaró que no se debe tomar la temperatura a los votantes ni hacerles un test para saber si tienen Covid-19.

“El Protocolo Sanitario no contempla la toma de temperatura, ya que no es un indicativo de covid-19, ni test PCR rápido, cuyos resultados no son precisos”, señalaron a través de Twitter.

Según detallaron, esta decisión “contó con la aprobación del Ministerio de Salud y la opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Chilena de Infectología entre otros”.

Hay que señalar que, según estableció el Servel, todos los vocales de mesas deberán contar con dos mascarillas KN95, escudos faciales, alcohol gel al 70%, desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpiar superficies y cámara secretas, guantes de nitrilo para el conteo de votos, además de toallas húmedas y de papel.