Funcionarios del Poder Judicial rechazaron “mensaje” de fallo de la Suprema que no desvinculó a jefe de servicio por acoso sexual pese a constatar “conductas grotescas” hacia subalternas

“Rechazamos categóricamente el mensaje que refleja la sentencia en cuestión”, así parte la declaración pública realizada por las asociaciones gremiales y de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, en relación al fallo de la Corte Suprema que desestimó el delito de acoso sexual en el caso del jefe de la Administración Zonal de Copiapó del Poder Judicial, Alex Muñoz Prado, pese a constatar que hubo “conductas inapropiadas, indeseables, desagradables, irrespetuosas e incluso, grotescas”.

El máximo tribunal sancionó a Muñoz Prado con la suspensión de funciones por el término de un mes, con goce de media remuneración, pese a que en el mismo fallo se detallan una serie de situaciones que según la Suprema “no por ello mutan su carácter ni lo transforman en acoso sexual, porque, como ha quedado establecido, el comportamiento no deseado ni digno del cargo que inviste, no sustituye la acción de requerimiento que ha de ser personalizada y destinada a obtener favores sexuales no consentidos“.

Las conductas reconocidas en el fallo de la Suprema dicen relación con “saludos de besos y abrazos apretados, acercando su cuerpo y tocando su espalda de manera inapropiada, generando incomodidad; beso en la frente a otra; requerir el saludo de una tercera, tirándole del brazo, en circunstancias que se cruzaron en la oficina. Asimismo, asienta como hechos que a cinco funcionarias, en diversos contextos, les ofreció nalgadas en razón de presuntas inconductas; que respecto de una sexta, le expresó que “Yo soy hombre, para qué te voy a mentir, igual te he mirado el trasero”; a otra le indicó que se había desconcentrado, al quedarse “con su trasero blanco en la cabeza”; que en circunstancias que un compañero ofreció calentarle el almuerzo a una de las mencionadas funcionarias, exclamó “si quiere se lo calentamos entre todos, es el sueño del pibe”; que le dijo a otra de las denunciantes”.

La reacción de los funcionarios

Debido a esto, las asociaciones de funcionarios reaccionaron señalando que “advertimos una severa incongruencia entre la promoción de una política de igualdad de género y no discriminación y la calificación que el último tribunal revisor efectúa, al desestimar que expresiones dirigidas hacia mujeres en el contexto de sus relaciones laborales no constituyan acoso, sentando un pésimo precedente para situaciones futuras del mismo tenor”.

En ese sentido, indicaron que “exigimos de manera urgente que el máximo tribunal reflexione y revise sus propios compromisos e implemente a la brevedad medidas eficaces que impidan que pronunciamientos de esta naturaleza se reiteren y revictimicen a las mujeres afectadas por hechos de acoso, así como a todas las mujeres que forman parte del Poder Judicial y que hoy continúan expuestas a que se repita la misma historia de impunidad”.