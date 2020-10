Embarazada atacada por su expareja: “No lo denuncié antes porque tenía miedo”

La mujer embarazada atacada con arma blanca por su expareja, al interior de su casa, en Macul, explicó que sufrió agresiones anteriores, pero que no lo denunció por miedo.

“No lo denuncié antes porque tenía miedo que me agrediera, que me pegara nuevamente o que me hiciera daño sicológico, porque varias veces me trató súper mal, me trataba de todo… la última vez, después que terminamos, nos pusimos a pelear cerca de donde él vive y también me pegó, sabiendo que yo estaba embarazada, no tenía compasión”, dijo en el matinal Contigo en la Mañana.

La víctima, de 20 años, afirmó que la mayoría de las agresiones eran “por celos que él tenía”.

“Yo no podía estar con nadie, que yo siempre lo cagaba según él. Hasta que llegamos al límite“, fijo.

La mujer confesó que su familia estaba al tanto de la situación. “Cuando me apuñaló en la mano fui con mi mamá a su casa, porque me daba miedo denunciarlo, no quería hacerlo, era mi pareja”, explicó.