Feria Inclusiva busca conectar a personas en situación de discapacidad con posibles empleadores: “Es impresionante el impacto que da una persona con una mirada distinta en una empresa”

La Feria Virtual Inclusiva es un evento organizado por el emprendimiento social Wheel the World y el marketplace Reqlut.com. En ella, más de 50 empresas presentarán ofertas laborales para personas con discapacidad. “Pensamos que este año iba a ser muy difícil, pero las empresas se han mostrado muy abiertas a participar” en la tercera versión de esta feria, según expresó en Ciudadano ADN el organizador del evento, y director de Reqlut, Tomás Cifuentes.

Las personas con discapacidad “quizás nunca se imaginaron que iban a poder trabajar”. Sin embargo, según comentó Cifuentes, hoy tienen una inesperada ventaja: se han adaptado mejor a la pandemia, “porque estaban acostumbrados a estar en la casa. Les era difícil ir a un espacio laboral, y el trabajo remoto lo tenían más solucionado”.

El evento siempre ha sido online “porque entendemos que es la mejor forma de llegada para personas que tienen problemas para moverse”. Desde el 26 hasta el 30 de octubre, todos los interesados podrán entrar a la plataforma web, que incluye, además de traductores de lengua de señas y aplicaciones para cambiar la letra, coaches y mentores para enfrentar una entrevista laboral o ayudarlos a mejorar el currículum.

Sin embargo, no solo se trata de capacitación laboral, sino que habrá charlas de “inspiración y entretención”, a cargo de Wheel the World, plataforma de turismo accesible diseñada para personas con discapacidad. También está contemplada la participación de emprendedores, para quienes el trabajo remoto les permite de manera más fácil contratar personas con discapacidad. “Muchos no tienen los recursos para habilitar espacios o baños especiales, pero ahora tienen la posibilidad”.

“Es impresionante el impacto que da una persona con una mirada distinta en una empresa”, reflexionó Cifuentes. Por eso, invitó a todas ellas, independiente de su tamaño, a que se atrevan a contratar personas con discapacidad. Y si tienen alguna duda sobre cómo hacerlo bien, la mejor forma es “preguntarles a ellos de manera directa”. Según contó el organizador de la feria, “he hablado con muchos gerentes a los que les da miedo embarrarla, pero lo mejor es transparentar todo”.

Hoy, las empresas con más de 100 trabajadores deben aplicar la ley 21.015, de Inclusión Laboral, por la que deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad. Según Cifuentes, el sector privado se ha portado “bastante bien” respecto a la ley. Incluso, algunas empresas han duplicado la cuota. “Estamos muy contentos de lo que está pasando con este movimiento, y creo que va a seguir avanzando”.

“Todos vamos a ser parte de esta minoría. Todos vamos a tener algún tipo de discapacidad, y vamos a necesitar cosas como asistencia para transporte. Esto es invertir para nosotros mismos”, recordó Cifuentes, como una forma de concientizar sobre la importancia de la inclusión laboral para personas con discapacidad, que se estima que son el 15% de la sociedad, “y por lo tanto tienen que ser vistas”.