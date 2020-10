Ejército e informe de la DINE: “Las actividades de inteligencia son efectuadas conforme a las disposiciones de la ley”

Este miércoles, el Ejército de Chile se refirió al informe que la Dirección de Inteligencia (DINE) elaboró durante el estallido social y el cual habría originado la controversial frase “estamos en guerra” del Presidente Sebastián Piñera.

Según reveló El Mostrador, el documento elaborado por la institución sostenía que el Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que sería una célula del G2 —inteligencia cubana—, “había logrado introducir en Chile ‘un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana‘, para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país”.

El informe también identificaba a Pedro Carvajalino, jefe de un grupo llamado “Zurda Konducta“, calificado como organización chavista gubernamental. Sin embargo, el sujeto era un youtuber seguidor de Nicolás Maduro y la supuesta organización “Zurda Conducta” en realidad era un programa de televisión.

Respuesta del Ejército

Ante la polémica, el Ejército emitió un escueto comunicado que señala que “las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza la institución, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que puedan afectar la defensa nacional, son efectuados conforme a las disposiciones de la ley número 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia“.

Durante esta jornada, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, sostuvo que las decisiones del Presidente y del Gobierno durante las primeras semanas del estallido social consideraron “un número importante de documentos e informes aparte de ése“.

“No considero que se haya contenido un error porque ese no fue el único informe que el Gobierno tuvo en cuenta, no hay duda de que hace un año estábamos viviendo una situación exacerbada de violencia y muchas instituciones hicieron informe”, agregó.