Una joven que vota por primera vez por el Apruebo y un youtuber por el Rechazo: Así fue la franja del mediodía de este martes

Este martes, fue emitida una nueva franja televisiva a cinco días del Plebiscito Nacional 2020, y la cual estuvo marcada por la primera cédula ¿Quiere usted una nueva Constitución?

El espacio comenzó con la opción Apruebo donde los distintos partidos y organizaciones sociales hicieron el llamado a marcar su opción, así como también la de Convención Constitucional correspondiente a la segunda cédula.

Dentro de la campaña, lo que más destacó fue el segmento del Comando Chile Digno donde mostraron imágenes de funcionarios de Carabineros ejerciendo violencia contra estudiantes en manifestaciones, bajo la consigna “¡No más mentiras!“; a Patricia Maldonado en un programa de televisión, bajo el eslogan “¡No más show!“; declaraciones de Jaime Mañalich con el título de “¡No más engaños!“; y un comercial sobre postergación de cuotas con el título de “¡No más pomadas!”.

Por su parte, el Comando Que Chile Decida, presentó una interpretación de una joven que iba a votar por primera vez en el Plebiscito por las opciones Apruebo y Convención Constitucional, retomando todas las medidas sanitarias.

En la alternativa del Rechazo, apareció el youtuber Diego Rosales, quien en su discurso condenó la quema de iglesias e hizo un llamado a respetar la diversidad de pensamiento.

“Yo no soy católico, pero cuando veo cómo destruyen cosas que no son de ellos, cosas que para ellos no provocan nada, me duele. Es como que un grupo se meta al Museo de la Memoria a robar las cosas“, argumentó.

“Mientras no entendamos cómo funciona el país no vamos a tener soluciones y vamos a soltar rabia, y eso es lo que veo en estos videos. Rabia, hay mucha rabia acumulada que es súper válida, pero la rabia sin una idea detrás, la rabia sin un proyecto detrás de cómo solucionarlo no te sirve de nada. Para lo único que te sirve es para que algún grupo se aprovecha de ti“, agregó.

Cabe señalar que los partidos que integran Chile Vamos unificaron su campaña televisiva en una misma propuesta bajo consignas como “para ganar hay que votar”, el “voto silencioso” y “sin daño, sin violencia”.