Ministro Ward y propuesta de retiro de fondos de AFP para compra de primera vivienda: “Creo que es una alternativa interesante”

Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, valoró la idea de retirar fondos de AFP para la compra de una primera casa.

“Estamos totalmente atentos al debate que está ocurriendo. Escuchaba ayer al ministro de Hacienda señalar que los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda van a evaluar las distintas alternativas que han sido puestas sobre la mesa”, comenzó sosteniendo este viernes.

“Entiendo que hay bancadas oficialistas que han planteando esto, especialmente la UDI, si no me equivoco”, agregó.

“Creo que aporta al debate. Obviamente hay que considerar que en Chile existe un déficit cuantitativo en materia de vivienda muy alto”, reconoció.

“Hay cerca de 450 mil familias que esperan una vivienda, es por eso que estamos trabajando en políticas eficientes, más allá de la política principal en materia habitacional, que es la entrega de viviendas en propiedad a través de un subsidio”, destacó.

“Así es que si esto se analiza por parte del ministerio de Hacienda, por instrucciones por supuesto del Presidente de la República, nosotros vamos a colaborar“, afirmó.

“Lo que no queremos, y lo quiero decir con toda su fuerza a pesar que no es materia de nuestro ministerio sectorial, es perjudicar las pensiones el día de mañana. No tomemos hoy día una mala decisión que el día de mañana pueda afectar las pensiones”, expresó.

“Creemos que se pueden trabajar herramientas, y estoy seguro, porque conozco además muy bien la eficiencia de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, van a encontrar una buena alternativa en función de lo que ha sido solicitado”, aseguró.

“Creo que es una alternativa interesante. Nosotros como giro principal en nuestro ministerio ayudamos en la construcción de viviendas, eso es lo que hacemos y lo que queremos fortalecer”, expresó.

“Si existe alguna alternativa, alguna herramienta que patrocine el gobierno producto de una petición hecha por los parlamentarios y que el día de mañana se pueda hacer sin que esto perjudique, ponga en riesgo o condicione las futuras pensiones que creo que es fundamental garantizar, por supuesto estamos llanos a colaborar“, concluyó.