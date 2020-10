Mejor amiga de Claudia Agüero aclaró rumores en su contra: “Jamás he andado arrancando”

El paradero de Claudia Agüero, la puertomonttina que desapareció el pasado 2 de diciembre de 2019, sigue siendo un misterio.

Dentro de las teorías que se manejan circula el nombre de Marcela, la mejor amiga de Claudia, quien ha sido catalogada como una de las sospechosas.

Debido a los comentarios que hay en su contra, la mujer decidió hablar con Buenos Días a Todos, de TVN, para aclarar la situación.

Primero que todo, Marcela partió asegurando que ella no se ha “escapado” de ningún lugar. “No es que me haya alejado. Yo no vivo en Puerto Montt, vivo retiradamente, entonces me complica venir diariamente“.

“Para mí no es tan fácil desenvolverme con esto de la pandemia. No es que no esté… yo quiero aclarar ciertos puntos. He salido en varios medios en donde se han especulado varias cosas“, continuó argumentando.

Luego se refirió al préstamo de dinero que existió entre ambas y el supuesto alejamiento que tuvo del caso de su mejor amiga, señalando que “se han tergiversado algunas cosas, se han inventado cosas. Por lo mismo, estamos pensando en tomar acciones legales. Hay cosas que ni siquiera son cierta“.