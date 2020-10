Gonzalo Bacigalupe sobre el manejo de la pandemia en Chile: “Todavía estamos en la primera ola, no hemos sido exitosos”

El psicólogo de la Universidad Católica, y magíster en salud pública y global de la Universidad de Harvard, Gonzalo Bacigalupe, se refirió a la pandemia por el coronavirus Covid-19 en Chile y el mundo.

“Hay mucha diversidad en Europa, y por lo tanto, hay realidades distintas (…) Es parecido a lo que pasa en Chile, que tenemos básicamente distintas regiones con epidemias distintas, es muy difícil mirar todo Chile como con un promedio. Eso es muy importante, porque acá se habla de la positividad del alrededor de 6% nacional o contagios a nivel nacional y eso encubre distintas realidades regionales”, comenzó señalando en ADN Hoy.

En Europa “efectivamente están entrando a una segunda ola, pero ellos realmente aplastaron el contagio, nosotros todavía nunca hemos bajado entre los mil y dos mil, y eso es muy serio, porque en el fondo todavía estamos en esta primera ola, no hemos sido exitosos“, destacó.

“En Chile todavía somos el número 5 en el mundo en ranking de mortalidad acumulada respecto al Covid, y llevamos seis meses en que la pandemia no está bajo control, y esa es una realidad, una cuestión que no se puede negar”, sostuvo.

Regreso presencial a clases

Asimismo, Bacigalupe se refirió al debate sobre el regreso presencial a clases. “En este momento estamos a menos de 4 meses de comenzar el año escolar del año 2021. Nosotros nos deberíamos preparando para esa vuelta a ese año, que va a ser nuevamente híbrida, algunos niños van a quedarse en la casa, otros van a ir a las escuelas, y prepararnos para ese evento en estos cuatro meses, en vez de estar tan preocupados de si volvemos la próxima semana“, manifestó.

“Hay información que el gobierno no quiere dar”

De igual forma, expuso sobre le manejo de la pandemia en nuestro país: “La desconfianza respecto a la información que entrega el gobierno es grande, y a pesar que el gobierno se siente muy feliz por la determinación que tomó el Congreso esta semana, respecto al rechazo a la acusación constitucional del ministro Mañalich, que era en el fondo un juicio a la estrategia de inmunidad de rebaño, es preocupante, porque yo creo que eso no cambió”.

Respecto a la polémica por las declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, dijo: “Se les atacó mucho a esas personas cuando los profesionales dijeron: ‘Oye, aquí nos están pidiendo que acomodemos las cifras al gusto del ministro‘. Y ese mensaje, que va a comprobarse quizás por alguno de esos emails, es preocupante“, dijo.

“Tan preocupante es, porque ya más o menos sabemos que probablemente aparezcan estos emails, es saber además que hay información que el gobierno no quiere dar, y no tiene que ver con la confidencialidad de los pacientes, porque nadie está en desacuerdo con eso, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso para obtener los famosos respiradores. Es decir, hay una necesidad todavía de esconder información”, expresó.

Cifras diarias

“Por ejemplo, las cifras diarias, los indicadores diarios, hay que no solo dar los indicadores que de alguna manera se acomodan al Paso a Paso, sino que hay que dar las cifras diarias contextualizándolas en términos de sus limitaciones. Si yo anuncio en determinada cantidad de casos activos y no digo que esa es una subestimación, estoy comunicando a la población una cifra que básicamente es distorsionada, que es irreal, que no les sirve para tomar decisiones”, señaló.

“A mí me preocupa mucho más allá de la cosa política, es que todavía sigue siendo el control político del mensaje más importante que poder dar información que nos sirva a todos para poder cuidarnos”, espetó el también investigador.

“Yo pienso que si el gobierno utilizara el esfuerzo y la sabiduría que tienen para controlar el mensaje en una estrategia para controlar el contagio, yo creo que Chile sería un ejemplo en Latinoamérica, y real, no solo un ejemplo en dar mensajes de un aparente triunfo”, opinó.

“No se trata de tomar medidas y después asumir que esas medidas van a ser necesariamente respetadas. Es cosa de mirar la movilidad de las personas en lugares donde hay en este momento alto nivel de contagio. Creo que hay que aprender de la experiencia internacional“, concluyó Bacigalupe.