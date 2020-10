¿Somos menos felices a causa de la pandemia? Psicóloga opina: “Ahora se develó cómo estaban las cosas en Chile. Por algo hubo un estallido social”

La consultora Ipsos realizó un estudio que reveló que la percepción en felicidad en Chile cayó 15 puntos debido a la pandemia y la crisis social. En países como Perú, México, Estados Unidos, Australia, Canada y España, en tanto, el descenso está en torno a los ocho puntos.

La psicóloga Sofía Fiedler, en conversación con Ciudadano ADN, recordó que hace poco otra encuesta había dicho lo contrario: que Chile era uno de los países más felices del mundo. “Uno se pone a pensar cómo se vive la felicidad. Si uno entrevista a alguien en la calle y le pregunta si es feliz, lo más probable es que diga que sí”.

Por eso, su sospecha es que “esto no puede ser producto de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia develó cómo estaban las cosas en Chile, un país que tiene una tasa de depresión altísima. Ahora la gente se ha atrevido más a consultar”. La psicóloga estima que “la gente siempre ha estado infeliz, solo que ahora se está viendo. Por algo hubo un estallido social”.

El encierro, sin embargo, se relacionaría directamente con la infelicidad. “Hay un grupo muy chico de personas que pueden hacer su vida normal así”. Otros, en tanto, sufren hacinamiento o dependen del trabajo presencial para subsistir.

En opinión de la psicóloga, más que medir los índices de felicidad, deberíamos poner atención en las tasas de depresión o suicidio en nuestro país, “que son muy altas”, opinó la profesional. Además, sostuvo, “los chilenos muchas veces confundimos calidad de vida con estilo de vida. Puedo estar feliz con mi estilo de vida pero estar lleno de deudas y problemas”.

Para llegar a una medición más concreta, consideró la psicóloga, hay que ver parámetros. “¿He logrado las metas que me he propuesto? ¿Estoy satisfecho con lo que he logrado? Esos sí son índices medibles. Tal vez creíamos que estábamos bien, pero vino el estallido social y nos dimos cuenta que no estábamos tan bien”.

“Hay que hacerse cargo de uno mismo, pero existen demandas que dependen de la ciudadanía y que tienen que ver con nuestra salud mental”, finalizó la psicóloga.