Fiscal Guerra por informe Big Data: “Fue un artilugio que no tuvo mayor relevancia. Considerarlo fue apresurado”

El fiscal Manuel Guerra profundizó en sus dichos sobre el denominado informe de Big Data, que entre otras cosas vinculaba al estallido social con grupos extranjeros en su organización, calificándolo como “un artilugio que no tuvo mayor relevancia“.

Tras una actividad en la que se dio cuenta del allanamiento y detención de 10 personas en Peñalolén, el fiscal Metropolitano Oriente indicó que “en su momento se pretendió señalar que ese informe podía ser fundamental para la originación de los hechos del 18 de octubre, lo que es claro es que dicho informe no fue fundamental ni decisivo para lo que ocurrió con posterioridad, por eso me refiero a que más bien fue un artilugio que no tuvo mayor relevancia y que llevó al Presidente a ciertas decisiones u opiniones que no tenían correlato con las situaciones“.

En ese sentido, Guerra agregó que el documento no ayudó a la investigación, y que “pretender hacer afirmaciones como que había intervención extranjera categóricamente en función de, nos parece bastante aventurado. Lo dijimos en su momento, que considero que esa información que llego a manos del Presidente no era acertada y al momento parece que la historia nos da la razón, más que un error considerarlo yo creo que fue un poco apresurado“.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli no le quitó importancia al informe pese a lo categórico que fue el Ministerio Público al respecto.

“Hay mucha información, ese es el gran error; confundir inteligencia con investigación criminal, son distintas las autoridades, la fiscalía está a cargo de la investigación penal, de entender los fenómenos que están ocurriendo en nuestro país, para nosotros fue relevante (…) Todo antecedente es valioso particularmente si hay algo que no se entiende”, puntualizó.