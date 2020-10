Premio intenta visibilizar la pobreza multidimensional: “Cuando mostramos una realidad, mostramos una política pública que no está funcionando”

“Pobre el que no cambia de mirada”, es una iniciativa que nació en 2006 y que busca distinguir el trabajo que periodistas y medios realizan, a través de su trabajo informativo, para cambiar la mirada sobre la pobreza y la exclusión. “Lo que se mostraba antes no era un reflejo de la realidad del país, sino una noción un poco antojadiza de la pobreza, que Chile había dejado atrás hace décadas. No se mostraba esta pobreza multidimensional, la desigualdad, las brechas”, expresó la directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Littin, en conversación con Ciudadano ADN.

Por eso nace este premio, que busca consolidar una mirada realista de la pobreza del Chile del siglo XXI, sin alejarla del cotidiano. “La pobreza necesita a los medios de comunicación. El cambio de mirada nos permea a todos, porque esto no pasa por un sector u otro, sino por una verdadera articulación. Las audiencias terminan con una imagen de una población que vive en un universo paralelo, cuando no es así. Están al lado de uno. Las personas que viven pobreza no pueden ser los otros, distintos a mí”.

Una muestra de esa pobreza como realidad son las ollas comunes, ampliamente difundidas en la actualidad. “Lo que ves ahí son respuestas activas, humanitarias, a un problema que ni el Estado pudo hacer, ni tampoco la sociedad civil”.

La importancia de mostrar la pobreza tal como es repercute también en el devenir político de nuestro país. “En octubre pasado, todas estas inequidades se expresaban al mismo tiempo, como un solo coro. Y aquí estamos”, dijo, a propósito del estallido social que terminó derivando en el plebiscito constitucional que se realizará dentro de pocos días.

Littin ha visto una evolución muy positiva de los medios de comunicación durante los años en que esta alianza lleva funcionando. “El periodismo dio un salto muy grande, conoció más de pobreza multidimensional. Esperamos haber contribuido en ello. Porque cuando mostramos una realidad, mostramos una política pública que no está funcionando, una autoridad que no está haciendo su pega, una ciudadania que no está contribuyendo”. Para la directora de la Fundación, es importante que la sociedad pueda contar con “un periodismo de excelencia que permita acercar a esa audiencia que no tiene necesariamente por qué conocer situaciones vinculadas a la pobreza, generando un espacio de encuentro y de escucha”.

A propósito de la pandemia y los estragos que ha causado en la economía, Littin y su fundación están alertas, y conscientes de la necesidad de encontrar nuevas soluciones. “Estamos enfrentando un panorama inédito. Tenemos que construir soluciones ad hoc a nuestro país. Lo estandarizado no funciona. Enfrentamos años por delante para hacer un trabajo de reconstrucción muy relevante, y esta vez con un enfoque colaborativo de verdad. La desarticulación del Estado y la sociedad civil no va a funcionar. Tenemos que trabajar en conjunto en la búsqueda de un Estado que fortalezca sus sistemas de protección social”.

Más aún hoy, cuando según Littin, vivimos una superposición de distintas crisis. “No es solo la pandemia, es la ecología, es oa crisis de confianza, y eso requiere soluciones inéditas”.