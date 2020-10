¿Deben votar los privados de libertad?: “Son parte de la sociedad, y debieran ser más parte si queremos avanzar en su reinserción”

El pasado mes de septiembre, se dio a conocer que el ministerio de Justicia dio un paso adelante para trabajar, junto al Servel, en una deuda histórica en nuestro país: el ejercicio del derecho a voto para las personas privadas de libertad. Según estadísticas entregadas por Gendarmería a enero de este año, 12.444 chilenos no pueden votar por estar recluidos.

“Es factible, y existe un derecho descrito en la Constitución actual. Ellos sí pueden votar, y que no se haga es un tema de arbitrariedades desde el Poder Legislativo o Gendarmería, que no han querido actuar al respecto”, expresó la coordinadora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Amalia Valdés, quien conversó con Ciudadano ADN.

Esta deuda pasaría, en parte, por la dificultad de establecer mesas en los recintos penitenciarios. “El gran obstáculo es instalar urnas electorales en las cárceles. El Servel ha dicho que no tienen la facultad de hacerlo, aunque la Corte Suprema estableció que sí la tienen”, precisó la experta. El voto se podría pensar en otras alternativas, como el voto postal. “Eso es una alternativa más factible, más económica incluso, y más segura”.

Otro factor sería un supuesto desinterés de las personas privadas de libertad en formar parte de procesos eleccionarios. “No tenemos certeza de hasta qué punto quieren participar. No es un dato que tengamos. Da la sensación de que el interés es bajo, y eso es un problema social”. El desafío, explicó, es que “la sociedad defina hasta que punto los incluimos en un proceso cívico democrático”.

Las personas que no han cometido delitos de gravedad, o incluso imputados, tienen el pleno derecho a voto, pero no se logra ejercer porque están en la cárcel. Solucionar ese problema “es una acción que hay que tomar ahora. Es una inconstitucionalidad que no puedan ejercer su derecho a voto. Hay personas en prisión preventiva que pueden ser inocentes, y luego salen en libertad”.

Para quienes están encarcelados por delitos graves, cuya pena incluye perder ciertos derechos como el voto, el caso es distinto, pero eso podría modificarse. “Esa es una discusión que no se ha dado en forma abierta. No me hace garantía privar de este derecho ciudadano a personas que son parte de la sociedad, y debieran ser más parte si queremos avanzar en reinserción”.

En la realidad carcelaria las personas que cometen delitos graves, como homicidio, son minoría, precisó la experta. La mayoría de los privados de libertad lo están por delitos como hurtos, microtráfico o venta de drogas “por la necesidad de subsistir, no por grandes ganancias. No solo le estamos privando el derecho a participar en democracia, sino alinearse un poco a las normas. Si no tengo confianza en un proceso democrático, tampoco voy a tener confianza en cómo se establecen las leyes y las normas, y tampoco voy a querer actuar de acuerdo a ellas”.

Otra opción, común en países como Estados Unidos y que podría implementarse en Chile, es el voto por correo, que en el contexto actual sería “una opción factible si queremos que personas con Covid-19 puedan votar. El voto democrático debe incluir a la mayor cantidad de gente posible, sin discriminación. Lo mismo para personas con discapacidad o personas mayores. El voto postal es idóneo para ellas, y en la cárcel pasa lo mismo”. El voto electrónico, en cambio, ha sido “dudoso a nivel general, y en el contexto carcelario el acceso a Internet es bastante limitado”.

Un riesgo es que se vote en nombre de otra persona, violando el derecho de cada uno. “El comentario irónico del parlamentario Auth al respecto es un punto a considerar”, expresó la experta, a propósito de la comentada confesión en que el diputado aseguró votar en elecciones italianas a nombre de sus familiares. Por eso, hay que cerciorarse de que “no haya influencias indebidas, pero eso es algo que puede ocurrir en todos los casos. Se pueden generar los mecanismos, como observadores del proceso”.

“Este es un momento histórico, el plebiscito y todo lo que se nos viene el 2021. Tenemos que cuestionarnos qué podemos hacer para que estas personas, que son tan válidas como cualquier otra, logren su derecho a voto”, finalizó Valdés.