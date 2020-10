Contraloría ofició a Gobierno Digital tras eventual vulneración de base de datos de Clave Única

Este miércoles se conoció un ataque cibernético que se produjo el pasado 8 de octubre a la división de Gobierno Digital, que afectó la base de datos de las Claves Únicas de todos los chilenos.

A raíz de estos hechos, consignados por el diario electrónico El Mostrador, la Contraloría General de la República (CGR) informó que se envió un oficio a la división que pertenece a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Desde el ente fiscalizador indicaron que se busca conocer las medidas adoptadas en torno a la ciberseguridad, junto con hacer un llamado a la ciudadanía a cambiar la Clave Única.

La Fiscalía Metropolitana Norte está a cargo de la investigación. En tanto, desde Gobierno Digital señalaron en un comunicado que “no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos”.

“Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado“, añade el escrito.