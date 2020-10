Estos son los diputados de oposición que se abstuvieron en votación de acusación constitucional contra Mañalich

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible, por 73 votos en contra y 71 a favor, la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich.

El pasado 13 de septiembre se presentó este libelo y el exsecretario de Estado fue acusado por el deficiente manejo de la pandemia del Covid-19 durante los primeros meses en Chile. Sin embargo, esto fue rechazado por los parlamentarios durante la sesión especial que comenzó esta mañana.

No obstante, la votación no estuvo ausenta de polémicas, debido a que se requería un mínimo de 78 votos a favor de la acusación y finalmente no se consiguieron, dado que algunos diputados de oposición se abstuvieron.

Los siete parlamentarios que expresaron dicha opción fueron:

Pepe Auth (independiente)

Loreto Carvajal (PPD)

Pablo Lorenzini (independiente, ex DC).

Fernando Meza (independiente)

Gabriel Silber (DC)

Jaime Tohá (PS)

Daniel Verdessi (DC)

De este modo, se entiende como “no presentado” el libelo y el exministro puede volver a ocupar cargos públicos. Además, no se puede volver a presentar una acusación constitución contra Mañalich, ya que renunció hace tres meses y expiró el plazo para este tipo de trámites.