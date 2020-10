Enrique Paris por investigación de muertes Covid-19: “Soy ministro de un ministerio, no actúo como persona individual”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este sábado nuevamente a la investigación por muertes Covid-19 que realiza el Ministerio Público y a la negativa de la cartera que encabeza de entregar una serie de correos electrónicos e información que fue requerida por la Fiscalía y que la Corte Suprema deberá zanjar si se entrega o no, asegurando que el es miembro de una institución y que no actúa como persona individual.

Así, el ministro respondió a las críticas luego que dijera que quien se había negado a entregar la información había sido el Minsal y no él como responsable de la cartera.

“Si la Corte Suprema indica que hay que entregar ciertos datos y cifras, las entregaremos, he dicho hasta el cansancio que estoy llano a entregar toda la información, y esto es una institución, soy ministro de un ministerio, no actúo como persona individual, a eso me refería”, explicó Paris.

Además reiteró que “dije que el Ministerio de Salud está llano a entregar toda la información que pide la Corte Suprema, lo que pasa es que la petición de la fiscalía o del juez originalmente tenía fallas, no era correcta, no estamos autorizados para entregar de inmediato información que es sensible”.

En el marco de la indagatoria, fue el propio Paris quien en 35 páginas le explicó a la Corte Suprema los motivos por los cuales no entregó la información requerida al Ministerio Público en su momento.