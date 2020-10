Asociación Nacional de Fiscales llamó a investigar y sancionar a responsables de amenazas contra Ximena Chong

La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) llamó a investigar y sancionar a los responsables de las amenazas contra Ximena Chong, persecutora encargada de llevar el caso del joven de 16 años que cayó al río Mapocho por acción de Carabineros.

El presidente del gremio, Claudio Uribe, sostuvo que está a la espera de que determinen de dónde vienen “todas estas situaciones extrañas que claramente no proceden, que se investigue si hay delito y obviamente que se sancione a los responsables”.

“Acá los fiscales por hacer su trabajo no pueden verse expuestos a amenazas, no pueden verse expuestos a seguimientos, no pueden verse expuestos a situaciones que alteran su vida privada. En ese sentido, creemos que tiene que haber una señal fuerte de no permitir ese tipo de situaciones”, agregó.

Los dichos de Uribe se dan luego que el fiscal nacional, Jorge Abbott, se haya contactado con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, para expresar su preocupación por el resguardo de todos los fiscales, especialmente de Chong, confirmando de este modo las acciones que ha recibido en su contra. Además, insistió en la “objetividad y transparencia, sin importar quienes sean los investigados”.