Histórico: Justicia chilena reconoció relación laboral entre aplicación de delivery y sus repartidores

La noche del lunes, el Tribunal del Trabajo de Concepción falló a favor de un trabajador que demandó a PedidosYa en mayo pasado por despido injustificado, solicitando a la justicia que decretara la existencia de una relación laboral para el pago de indemnizaciones y otros asuntos.

Al respecto, la sentencia dictada por la jueza Ángela Hernandez sostiene que “la relación laboral nace a la vida jurídica cuando se reúnen los elementos que la configuran, independientemente de la calificación que puedan darle una o ambas partes. Pues, en materia de derecho del trabajo, reina como principio el de primacía de la realidad, que significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”.

De esta manera, el fallo sostiene que el demandante “prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada (la empresa), al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios, finalmente, con una frecuencia semanal previa liquidación efectuada por la recaudadora”.

Leer también Internacional Tribunal Supremo español afirma que repartidores de delivery tienen una relación “de naturaleza laboral” con las empresas que transportan Nacional Delivery incluido: ministra Schmidt destacó aprobación en el Senado de proyecto contra plásticos de un solo uso en el comercio Nacional Restaurantes de mariscos del Mercado Central solo pueden atender como delivery

El tribunal tampoco admitió la defensa de la compañía demandada que sostenía que el demandante era “libre de elegir su jornada, libre de decidir si se conecta o no a la aplicación, llega a ser su propio jefe“, ya que, “bajo esta libertad para conectarse está la sanción de ser bajado de calificación, de no poder elegir el turno que mejor remuneración le entregue, pudiendo incluso ser dado de baja de la aplicación, el actor tampoco tiene libertad sobre cómo realiza su función, pues está condicionado a los pasos que le otorga la demandada y siempre está siendo calificado a fin de comprobar si cumple su cometido conforme a las instrucciones de la demandada, siendo castigado si no lo hace, con una baja calificación que termina incidiendo en sus remuneraciones“.

“Somos trabajadores, no somos independientes, no es una relación entre iguales. Como bien lo dictaminó la jueza, hay un encubrimiento de la relación laboral por medio de un contrato de naturaleza civil”, expresó Fernando Gallardo, integrante de la Agrupación de Repartidores Penquistas. “Creemos que este es un fallo categórico e histórico para Chile, para toda Latinoamérica y para todos los trabajadores de Aplicaciones del mundo y esperamos que con este fallo se proteja la vida y el trabajo de nuestros colegas”, agregó.

De esta manera, PedidosYa deberá cancelar todas las indemnizaciones por despido injustificado y reincorporar al trabajador afectado.