Gobernador de Valparaíso y cordón sanitario para el fin de semana largo: Esperan “que no venga gente”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que se establecerán cordones sanitarios por el fin de semana largo del 12 de octubre en el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco, Padre las Casas y en toda la Región Metropolitana. Esta restricción regirá a partir de las 18:00 horas del viernes 9.

El cordón sanitario del Gran Valparaíso regirá para las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, donde esperan que les ayude a reducir la movilidad. “Que no venga gente”, fueron las palabras de Gonzalo Le Dantec, gobernador de Valparaíso, en conversación con Ciudadano ADN.

Mucha gente vive en el Gran Valparaíso y trabaja en la Región Metropolitana, y viceversa, por lo que el flujo habitual de entrada y salida de la zona es “mucho más alto de lo que uno cree”. Por eso, explicó Le Dantec, “tampoco se pueden adelantar tanto los cordones sanitarios”. Una medida que, adelanta, será estricta.

La zona espera con ansias salir de una prolongada cuarentena, que ya se asoma a los cuatro meses. “Mientras no salgamos de la cuarentena, la verdad es que no podemos hacer nada. Por eso es tan importante que se cumplan estas medidas. Si queremos volver a abrir restaurantes, lo que todos quieren, necesitamos salir de cuarentena y salir del Paso Dos necesitamos pasar a Fase 3″, explicó la autoridad regional, preocupada porque la restricción no contribuye a disminuir la movilidad en estas ciudades: se fiscalizan alrededor de 30.000 personas diarias, pero las detenciones superan las 150. “La gente está saliendo sin necesidad de salir”.

Además, recordó que los permisos interregionales no sirven para cruzar un cordón sanitario. “Mucha gente cree que porque la comisaría virtual les da el permiso, pueden cruzar y no es así. Solo se cruza con Salvoconducto”, explicó.

Una situación que se explica tanto por el deseo de la gente de circular, como por el mal comportamiento de empresas, que “comenzaron a hacer cambios de giro para quedar dentro de los permisos colectivos”. En las fiscalizaciones encontraron casos como una tienda de lanas vendiendo confort o alcohol gel, “y con eso podían abrir”.