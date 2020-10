Subsecretario Zúñiga descartó autoría oficial de minuta de Servicio de Salud de Magallanes

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, descartó la autoría oficial de una presunta minuta del Servicio de Salud de Magallanes que acusó “no contar con una participación activa de la Corporación Municipal de Punta Arenas“en el combate a la pandemia del coronavirus en la capital austral.

El polémico documento, sostenía que los médicos de la Atención Primaria de Salud (APS) no estaban ejerciendo de forma adecuada sus funciones, lo ha que habría estado ocasionando que en la ciudad “no se implemente estrategia de TTA, no se realice notificación de casos en Epivigila de casos Covid-19, no se indique el lugar de aislamiento seguro a los pacientes, no se emita licencias médicas a casos sospechosos, confirmados y probables, no haya un sistema de alerta oportuna de casos sospechosos que requieran aislamiento en residencias sanitarias, no se monitoree el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad en los establecimientos municipales, no se realicen visitas domiciliarias a los casos para la investigación epidemiológica y no exista la figura del delegado de epidemiología de cada establecimiento”.

Dicha situación generó una amplia molestia por parte de los funcionarios, quienes a través de la corporación y luego del Colegio Médico, emitieron dos comunicados en los que acusaron “graves errores, falta a la información, omisión de decisiones regionales de la autoridad sanitaria que han condicionado el trabajo APS, y un desconocimiento sobre el trabajo real que los funcionarios APs, que llaman profundamente la atención y perjudican la construcción de la nueva estrategia regional”.

Finalmente, Zúñiga dijo desconocer la autoría de la minuta, pero insistió que “el director del Servicio de Salud de Magallanes, ya aclaró la situación diciendo que esa no es una minuta oficial ni representa la opinión de la dirección del Servicio de Salud“.

Por su parte, desde el SS de Magallaron aclararon que el lo hizo un funcionario de la institución y que se hace una evaluación que no corresponde.