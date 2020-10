Médicos de Punta Arenas respondieron a Servicio de Salud que atribuye aumento de casos por falta de compromiso

Con amplia molestia respondieron los médicos de la Atención Primera de Salud (APS) de Punta Arenas, a un informe del Servicio de Salud (SS) de Magallanes en el que se afirmó que los funcionarios “no cuentan con una participación activa” en el combate por el Covid-19, “lo cual ha repercutido gravemente en el aumento de casos y en la poca capacidad de la ciudad de hacer el seguimiento oportuno de los mismos”.

De acuerdo a la autoridad sanitaria, la Corporación Municipal de la zona no está ejerciendo lo que “debiese” hacer, acusando que en la capital austral “no se implementa estrategia de TTA, no se realiza notificación de casos en Epivigila de casos Covid-19, no se le indica el lugar de aislamiento seguro a los pacientes, no se le emite licencias médicas a casos sospechosos, confirmados y probables, no hay un sistema de alerta oportuna de casos sospechosos que requieran aislamiento en residencias sanitarias, no se monitorea el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad en los establecimientos municipales, no se realizan visitas domiciliarias a los casos para la investigación epidemiológica, no existe la figura del delegado de epidemiología de cada establecimiento”.

Respuesta de los médicos APS

Al respecto, la corporación respondió a través de un comunicado en el que señalaron que “el informe enviado por el Servicio de Salud de Magallanes contiene graves errores, falta a la información, omisión de decisiones regiones de la autoridad sanitaria que han condicionado el trabajo APS, y un desconocimiento sobre el trabajo real que los funcionarios APs, que llaman profundamente la atención y perjudican la construcción de la nueva estrategia regional”.

En el documento presentado por los especialistas, justifican en detalle las acusaciones emitidas por la SS, indicando que “recién la Atención Primaria de Salud fue incluida a esta estrategia a contar del mes pasado, donde Seremi asignó funciones específicas tales como: Seguimiento de contactos estrechos (CE), testeo y búsqueda activa”.

Por su parte, los Médicos de Atención Primaria de Salud (EDF y Cormupa), a través de una carta por el Colegio Médico dirigida al director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes, señalaron que el documento emitido por la autoridad “genera desconfianza entre los equipos y perjudica el trabajo en conjunta que se debe desarrollar en la comuna, nos parece una falta de respeto para nuestros equipos y compañeros de trabajo”.

