En ADN todo suma: la campaña solidaria de Radio ADN llega a su fin ayudando a más de 90 ollas comunes

View this post on Instagram

¡Porque sólo el Pueblo ayuda al Pueblo! En Fondo Alquimia creamos un directorio de iniciativas de #autogestión y #ollascomunes para que puedas realizar tus aportes y/o involucrarte de manera directa con las organizaciones. En estos momentos difíciles, de #cesantía, #hambre e incertidumbre, consideramos más urgente que nunca activar nuestras redes y comprometernos con la construcción de un mundo donde importen más las personas que las empresas y donde la solidaridad y el apoyo mutuo sean el eje de nuestras acciones. Visita fondoalquimia.org #Organizaciónsocial #FilantropiaFeminista #ApoyoMutuo