Ministro Paris ante comisión investigadora: “No se ha producido en Chile una diferencia por realidad socioeconómica en tasas de mortalidad, sí en tasa de contagios”

El ministro de Salud, Enrique Paris, compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el actuar del Gobierno ante la pandemia del Covid-19. En la ocasión, el secretario de Estado descartó la relación entre mortalidad y pobreza en el país, a propósito de la publicación de un análisis científico sobre el avance de la enfermedad.

Según consignó Interferencia, el doctor en Física Alonso Silva —residente en París— realizó un cruce de cifras que indicó que el coronavirus puede ser hasta cuatro veces más mortal en comunas con familias de menores ingresos, tales como Cerro Navia, Independencia, San Ramón y La Pintana. Esto, a diferencia de otras comunas más acomodadas como Vitacura, Las Condes y La Reina.

Durante su intervención ante la comisión, el ministro Paris se refirió a este reporte. “Cuanto más pobreza hay, hay más posibilidades de contagio, pero no más posibilidad de mortalidad o no hay una relación entre la letalidad y la pobreza, porque eso significaría que los pacientes son atendidos de forma discriminada según su lugar de origen”, indicó el titular de Salud.

Agregó que “desde que instalamos la red integrada de salud, eso no ha ocurrido. Los pacientes se trasladan de un lugar a otro, de un hospital público a una clínica, de una región a otra. Lo que sí es verdad, es que hay más capacidad y más cantidad de contagios en las comunas más humildes o con menos desarrollo socioeconómico“.

Sobre este punto, Paris profundizó en la situación de las familias numerosas que hay en estos sectores, versus el tamaño de sus viviendas y argumentó que se debe a “las políticas que han seguido los últimos gobiernos, en relación a que se construyen departamentos de 50 metros cuadrados y viven ocho personas, o viven en cités o viven en casas multi, divididas. Este es un problema del Estado de Chile y es una de las lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia”.

“Hay una correlación entre mayor positividad entre contagio y el bajo nivel socioeconómico de las personas. Además son familias más numerosas. Recuerden que la Encuesta Nacional de Medicamentos encontró en las comunas más deprimidas socioeconómicamente hay más adultos mayores, más patologías crónicas, más gente que tiene una cantidad importante de obesidad, de hipertensión, de cardiopatías, de enfermedad bronquial obstructiva. Después se vio que la hipertensión es un elemento de riesgo para justamente fallecer”, expuso el ministro Paris.

Sin embargo, también subrayó que “no se ha producido en Chile una diferencia por realidad socioeconómica en tasas de mortalidad, sí en tasa de contagios“.

Diferencias entre mortalidad y letalidad

El Instituto Res Pública consigna en su sitio web —entregado desde el Minsal, consultados por ADN sobre la información en la que se basó Paris— un análisis titulado “Letalidad del COVID-19 y Pobreza Multidimensional en Santiago: No hay relación“, que fue publicado en respuesta al estudio de Silva.

El estudio señala que “aunque la correlación entre pobreza multidimensional y la tasa ajustada de mortalidad muestra una relación considerable de ambas variables, estos datos sólo refuerzan la importancia de políticas focalizadas para mejorar la calidad de vida de comunas con mayores necesidades“.

“Ya que la tasa de mortalidad, incluso con ajustes, depende de la cantidad de personas fallecidas en una comuna, es altamente sensible a la cantidad de contagiados. Es de sentido común pensar que, entre más contagiados tenga una comuna, tendrá mayor cantidad de fallecidos por el virus“, resalta el escrito. “De esta manera, la forma de saber si se tiene mayor riesgo de muerte residiendo en una comuna u otra es comparar la letalidad: qué proporción de los contagiados con Covid-19, finalmente, fallece”.

Sobre la relación entre vulnerabilidad y contagios, el artículo asevera que “al comparar pobreza con proporción de contagiados, la relación entre ambas variables es significativa y ascendente, es decir, que a mayor pobreza multidimensional en las comunas de la conurbación de Santiago, una mayor proporción de la población de dicha comuna se ha contagiado”.

“Lo anterior es relevante porque se ha mal utilizado la falsa relación entre mortalidad y pobreza para sugerir un trato desigual desde los servicios de atención de salud para combatir la pandemia y prestar apoyo a las personas según su nivel socioeconómico. Lo cierto es que despejando dudas sobre la inexistencia de dicha relación y observando los datos de letalidad, no hay razones para pensar que la atención recibida por una persona contagiada de Covid-19 en Vitacura es distinta a la que reciben aquellos contagiados en Cerro Navia“, concluye el análisis.

En conversación con ADN, respecto de este artículo, el propio Silva señaló que “el estudio de Res Pública lo que prueba es que no hay relación entre letalidad y pobreza. Letalidad siempre ha sido no de los mejores indicadores y el Gobierno lo ha utilizado sistemáticamente, pero eso es otro tema. En ese sentido, el ministro confunde o trata de confundir, porque al final lo que el gráfico muestra es que las comunas más pobres es donde hay más muertes y eso el estudio no lo critica. Lo que critica es el hecho de que básicamente en las comunas más pobres hay más contagios”.

El analista subrayó que “lo que el instituto dice que se han contagiado más gente en las comunas más pobres y eso ha producido más muertes, pero eso no quiere decir que haya habido diferencia en el tratamiento del sistema de salud hacia gente más pobre. Eso es cierto. No puedo probar con los datos que existen actualmente que haya una discriminación del sistema de salud al sistema más pobre. Lo que sí se puede probar y ahí creo que el ministro se confunde, es que las comunas más pobres es donde hay más muertes, y eso es innegable. El artículo lo menciona“.

“No hay que descartar de plano”

Las palabras de Paris desataron las críticas de algunos expertos. “Esto es falso. ¿Se atreverá el Minsal a liberar los datos o publicar un análisis bien hecho para evaluar el impacto del tipo seguro de salud y comuna de residencia en la mortalidad y riesgo de hospitalización por COVID-19 (ajustado por sexo, edad y comorbilidades)?”, escribió en su cuenta de Twitter el médico y académico Cristóbal Cuadrado.

“Declaraciones que reflejan desconocimiento de los determinantes estructurales de la salud. En la misma línea de ‘no conocía el nivel de hacinamiento’, de su predecesor”, tuiteó también la epidemióloga María Paz Bertoglia, en alusión a los dichos del exministro Jaime Mañalich en mayo.

El doctor Manuel Nájera, de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), afirmó a su vez que “es un tanto aventurado descartar de plano que haya alguna asociación entre la vulnerabilidad y la pobreza, y un mayor riesgo de morir dado que se está enfermo. En varias partes del mundo se ha encontrado esa asociación, creer que en Chile es distinto requiere de una investigación que lo avale, sería interesante que el ministro mostrara cuáles son los datos en los que basa esa suposición“.

El especialista indicó además que “sabemos que las personas de menor nivel socioeconómico o de comunas más vulnerables tienen mayores dificultades de acceso a la tensión pronta y oportuna del cuadro grave y eso podría incidir en el aumento de la calidad en esas poblaciones. Es algo que hay que estudiar, más que descartar de plano. Me parece que la respuesta lógica es ‘vamos a estudiarlo con los datos que tenemos’ o buscar alguna asociación con alguna universidad para cursar ese tipo de investigaciones.

El sociólogo y académico de la Universidad Central, Ismael Puga, explicó que “lo más evidente es que él mismo (Paris) hace un par de meses explicaba la situación de las comunas más pobres de Santiago y decía que lamentablemente los determinantes sociales estaban incidiendo en una muy alta letalidad en comunas como Cerro Navia o Puente Alto“.

Añadió que “es completamente insostenible que las condiciones sociales en que vive la población y sobre todo en un país en el cual existen varios sistemas de salud para distintas personas según los ingresos que tienen, eso tenga más incidencia en la mortalidad que en la letalidad“.

“Es sumamente apresurado, seguramente más adelante vamos a tener datos más completos con los que analizar esto de manera ponderada, pero más allá de lo apresurado, toda la evidencia internacional indica que en general la situación social incide en cómo las pandemias y otro tipo de eventos afectan a las personas. Por otra parte, en Chile y eso sí está completamente documentado, tenemos diferencias a la salud muy marcadas, hay una gran desigualdad en el acceso de la salud”, complementó Puga.