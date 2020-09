Amigo personal del cardenal Silva Henríquez lo recuerda a 113 años de su nacimiento: “Hoy habría tenido una actitud más protagónica que la que ha tenido la Iglesia Católica”

El domingo 27 de septiembre se cumplieron 113 años del natalicio del Cardenal Raúl Silva Henríquez, “el Cardenal del Pueblo”. En esta fecha, y en los convulsos momentos que vive el país, se hace imprescindible recordar y valorar su obra y mirada. Por eso, Ciudadano ADN conversó con uno de sus amigos personales, el economista Reinaldo Sapag.

“Hoy día, el Cardenal habría tenido una actitud mucho más protagónica que la que ha tenido la Iglesia Católica”, sentenció sobre una figura que “se ganó al pueblo con sus actos, más que con su prédica”. Para el economista, hoy Silva Henríquez “se habría puesto a la cabeza de la Iglesia para resolverle los problemas a este pueblo sufriente”.

En una época donde los escándalos sexuales inundan la Iglesia Católica, recuerda Sapag, el fundador de la Vicaría de la Solidaridad “no ocultaba los hechos. Nunca lo hizo. Para él la palabra del Buen Samaritano era el gran emblema. No pasó de largo ante la Junta Militar ni ante las violaciones de los Derechos Humanos”. En vida, Silva Henríquez llegó a expresar que “yo quisiera que Chile, cuando me recuerde, lo haga como el obispo que no pasó de largo ante los problemas”.

La corporación “El Cardenal del Pueblo” se mantiene muy activa durante esta pandemia, asistiendo a los más necesitados: acaba de donar 70 cajas para la población, y 43 cajas de alimentos y artículos de aseo para reclusos y reclusas de la Cárcel de San Antonio, una zona muy querida por el Cardenal. “Él iba a comprar pescado allá. Por eso creamos la corporación y construimos un gran conjunto social cerca de Isla Negra”, contó el economista.

En esta época, piensa Sapag, Silva Henríquez “habría entregado todo a los más necesitados”. Cuestionado por sectores políticos conservadores por su filiación a ideas progresistas, según recordó Sapag, el Cardenal expresó en vida que “cuando mis semejantes sufren, el deber de un cristiano era resolverle el sufrimiento, más cuando esos problemas eran ocasionados por la autoridad”.

Por eso, “el recuerdo del Cardenal Silva Henríquez no tenemos que perderlo de vista nunca. Es un ejemplo de sacerdote y un ejemplo de acción patriótica, de preguntarse qué puedo hacer yo. A él le tocó vivir los problemas de su tiempo”.