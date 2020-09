Directora de Bomberos en la mira por recibir pago de horas extras en municipio Viña del Mar

Las polémicas en el municipio de Viña del Mar están lejos de acabar. El pasado viernes, el Tribunal Electoral anunció que el próximo mes se decidirá si la alcaldesa Virginia Reginato continuará en su cargo, cuando el déficit tendría un nuevo monto que alcanzaría los $28 mil millones.

Una de los puntos que tendría este escenario económico se vincularía a la segunda compañía de bomberos de Limache. ¿La razón? la directora de dicha entidad, Carla Bianchi, fue denunciada a Contraloría por abandono de sus labores en las dependencias del municipio, donde se desempeña en la Dirección de Obras Municipales.

Según se denunció, Bianchi, aprovechando sus facultades como voluntaria, salía de la oficina del municipio para asistir a actividades del cuerpo de bomberos que no eran emergencias. Luego, volvía al edificio ubicado en calle Arlegui de la Ciudad Jardín para marcar su término de jornada fuera del horario laboral. Así, registró el pago de horas extraordinarias no ejecutadas, y además, no cumplió con la normativa que solo permite a bomberos dejar sus labores en caso que exista una emergencia.

En los documentos que tuvo acceso en exclusiva radio ADN, se revisó el registro de asistencia de Carla Bianchi Donoso de enero de 2019 a febrero de 2020, verificando que en 15 oportunidades la directora de Bomberos de Limache apuntó la realización de horas extraordinarias, en días y horarios en que se encontraba impartiendo cursos de la Academia del Concejo Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Bomberos de Chile (JNCB), o bien se encontraba participando de actividades no catalogadas como emergencias de la Segunda Compañía de Bomberos de Limache, mismo periodo en el que, según se consigna en las liquidaciones de sueldo, le fueron pagadas horas extraordinarias por la suma total $9.000.182.598.

Además se determinó que, en siete ocasiones, Bianchi acudió a llamados de emergencia de la Segunda Compañía de Bomberos de Limache, en días y horarios en que aparece registrada la realización de horas extraordinarias en el municipio.

Respuesta del municipio

Al consultar a la municipalidad de Viña del Mar sobre este caso, el director de personal, Marcelo Quezada, respondió a Radio ADN, asegurando que “de acuerdo con lo ordenado por la Contraloría Regional, que llevó adelante esta investigación por una denuncia realizada ante ese organismo con reserva de identidad, el Municipio ya procedió con los descuentos en conformidad, encontrándose, además, en desarrollo, un sumario administrativo“.

Por su parte, el exconcejal de la ciudad jardín y actual diputado por el distrito, Andrés Celis, definió que la sanción aplicada a Carla Bianchi sobre los descuentos es baja, agregando que “son bastante suaves, porque lo único que concluye es que deben realizarse los descuentos que procedan. Sin duda, este resultado podría relacionarse con la necesidad de la alternancia del poder, en una comuna que tiene la misma alcaldesa desde hace más de 16 años, lo que terminó por viciar y normalizar prácticas absolutamente ilegales, como que una funcionaria salga y después llegue a marcar, sumando horas extras. Lo que por cierto, no es novedad en la ciudad“.

“Más allá de este hecho particular, lo que considero más alarmante es que la Municipalidad de Viña del Mar sea constantemente cuestionada, a propósito del pago de horas extras, lo que habla de faltas graves de control interno, que espero sea auditado en una futura investigación que realice la Contraloría”, complementó el parlamentario.

Mientras que, desde Viña Transparente, su director Javier Gómez, apuntó que “una vez más nos enteramos de un caso de abuso de funciones públicas, creo que es parte del problema que ha venido arrastrando la municipalidad de Viña del Mar y que denota la falta de control y permisividad importante por parte de las autoridades”, agregando que “la alcaldesa nos ha mentido al decir que tenía la casa ordenada”.

Radio ADN se contactó con la funcionaria en cuestión, Carla Bianchi, quien prefirió no hablar sobre esta denuncia, mientras que desde Bomberos de la comuna de Limache, aseguraron que se está llevando adelante una investigación interna para determinar las responsabilidades de este hecho.