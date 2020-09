Becaria en Londres explicó la situación complicada de los estudiantes de posgrado en el extranjero debido a la pandemia: “Hay gente que está ilegal”

La nutricionista Jerusa Brignardello, que realiza estudios de posgrado en Londres con una Beca Chile, exigió al Gobierno respuestas concretas para los becarios en el extranjero y Chile que no han podido completar sus programas debido a la pandemia de Covid-19.

“Hay gente en estos seis meses que no ha podido pisar un laboratorio”, reclamó en ADN Hoy.

La profesional además explicó que a muchos la beca se les terminó en junio, con el fin del año académico en el hemisferio norte, y ahora “hay gente que está ilegal en el extranjero”.

“No podemos extender visas si es que no tenemos el compromiso de nuestro espónsor, el Gobierno de Chile (…) Hay personas que han tenido que volver sin completar el programa (…) Tenemos casos de compañeros que están utilizando visa de turismo, eso no se puede hacer cuando estás estudiando formalmente en una universidad”, agregó.

“Se nos ha dicho ‘estamos en gestiones’, llevamos escuchando la misma respuesta hace cuatro meses. Necesitamos algo concreto, no podemos seguir extendiendo esto a más palabras“, afirmó.