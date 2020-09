Susana Sierra, de Chile Transparente: “Son las mismas autoridades las que hacen que se debilite la confianza en las instituciones”

La corrupción y la transparencia están en el tapete en estos meses de pandemia, con investigaciones en curso de Contraloría por compras irregulares. Al respecto, la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, señaló en conversación con Ciudadano ADN que “más allá que el manejo de los datos de la pandemia, hay que preocuparse por qué es lo que se viene a futuro”.

La experta indicó que “no sabemos si pasó o no pasó algo” en los casos que hoy están en investigación, pero sí sabemos que “en todo el continente han salido casos de corrupción”, desde bolsas de cadáveres en Ecuador, hasta ventiladores mecánicos o ambulancias en países como Brasil y Australia. Por eso, enfatizó, “en estos momentos los controles tienen que estar más firmes que nunca, y no flexibilizarse con la excusa de que hay una pandemia”.

Del mismo modo, y con las amenazas que la situación económica actual conlleva, hay que “tener mucho cuidado con que entre dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de personas o de armas. Empiezan a haber presiones para que entre dinero y se pueden flexibilizar muchos controles”. Esa atención, enfatizó la experta, es un rol “no solo del Gobierno, sino del sector privado”.

Una polémica de las últimas semanas tiene que ver con el arriendo de Espacio Riesco como centro hospitalario para el Covid-19, con una investigación en curso por dobles pagos. “Es importante que se siga con la investigación y que los culpables sean sancionados. En Chile siempre tratamos de meter todo debajo de la alfombra, y después nos rebota en la cara”, aseguró la experta, preocupada por la “amenaza de un clima de impunidad, que termina llevando al país a la corrupción. Que existan sanciones acorde es lo que impide que los ilícitos se sigan cometiendo”.

La confianza “debería ser el tema del futuro”, para Sierra, que cree que “hoy vivimos en una crisis de confianza gigantesca, que no viene dada a partir de la pandemia, sino de mucho antes. Cuando no hay confianza las instituciones se debilitan y las leyes dejan de tener sentido. Y cuando no confiamos en la justicia, el más corrupto termina comprando a la justicia y los menos corruptos se exponen, y la gente empieza a tomar justicia con las propias manos. De eso nos tenemos que cuidar”. La experta aseguró, a título personal que “a mí me asusta el clima de desconfianza, de odio y de separación, eso no va a contribuir a que el país salga adelante. Sin esa confianza es un campo fértil para la corrupción a futuro”.

Para poder restablecer las confianzas, insistió, “se tiene que partir de lo más alto. Si en una empresa no confían en los dueños o directores, no se saca nada con lo que se haga abajo”. Y en el escenario actual, afirmó, “no todas las autoridades están dando el pie. Son las mismas autoridades las que hacen que se debilite la confianza en las instituciones”.

A propósito de las denuncias e investigaciones por la actuación de Carabineros durante las protestas del estallido social, Susana Sierra aseguró que “la Contraloría tiene un rol muy importante: auditar, medir y que se cumplan los procesos. El rol que en los privados cumplen las auditorías, en el sector público lo ejerce la Contraloría”. Por eso, el problema es cuando “las mismas autoridades salen en la prensa opinando del rol de la Contraloría, es un escenario súper peligroso. Cuando empezamos a invalidar la Contraloría, se termina deslegitimando”.

Pese a todo lo anterior, la experta desconfía en que nuevas leyes, o incluso la Nueva Constitución, sean capaces por sí mismas de solucionar el problema de la falta de confianza. Los llamados a eso, dice, “son los mismos ciudadanos. Cada uno se tiene que hacer su propio examen. Somos bien buenos para mirar la paja en el otro ajeno y criticar, pero cada uno tiene que ver cómo se está portando. Existe corrupción a escala más pequeña, como en el surgimiento gigantesco del comercio informal con la justificación de que hay que salir adelante. Pero no es en el Paseo Ahumada con el pañito, sino en e-commerce. Si eso empieza a crecer, son empresas donde las leyes no les aplican, y empieza a ser letra muerta. En Perú o Argentina tienen gran porcentaje de comercio informal. La ley dice que no puede abrir el comercio, si tu empresa no existe, ¿quién te puede impedir abrir? Es un gran riesgo como país. Las personas tienen que comer, pero a largo plazo es muy peligroso”. Al respecto, la experta recordó que Chile es uno de los países del continente “con mayor facilidad para formalizar una empresa, con Empresa en un Día. Si los emprendedores no se formalizan, eso puede hacer el país más propenso a la corrupción o que no exista el Estado de Derecho”.