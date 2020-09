¿Incidirá el Covid-19 en la cantidad de votantes del plebiscito? Experto asegura: “hay que convencer a la gente que es más seguro ir a votar que ir al mall”

¿Incidirá el Covid-19 en la cantidad de votantes del plebiscito? Es la gran pregunta que surge a partir del relajamiento en las restricciones sanitarias, escenario en el que incluso algunos se atreven a poner en duda la legitimidad del evento que podría entregar una nueva Constitución para Chile. Según recordó el director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, “el susto es que la participación sea baja, no solo porque la gente crea que se puede contagiar, sino porque cree que puede contagiar a otros”.

En conversación con Ciudadano ADN, Valdés recordó también que un proyecto presentado por el senador Francisco Chahuán proponía establecer para el plebiscito una participación mínima del 50% del padrón, cifra que es incluso superior a la elección de 2017, que alcanzó un 47%. Como era de esperarse, la idea “no pasó el filtro del Congreso, pero indica que la preocupación por la participación es cada vez más relevante”.

El próximo 25 de octubre, será responsabilidad del Servel “tener todo listo, lápices limpios, casetas de votación con ciertos estándares de sanitización”, según aclaró el experto. Por eso, hizo énfasis en que “hay que convencer a la gente que es más seguro ir a votar que ir al mall”, pero “también convencerla de que trate de ir lo menos posible al mall”.

Los temores aumentan después de las segundas olas en otros países, y de las aglomeraciones producidas el 18 de septiembre, que prometen una mayor positividad de casos. Por eso, el llamado de Valdés es a “que la gente trate de ser cuidadosa estas semanas”. Cuando se decidió hacer el plebiscito, recordó el experto, se esperaba una participación electoral de 80%, pero “esas expectativas han ido bajando”. Por eso, insistió en que “como país tenemos que darle el peso a la importancia que tiene este plebiscito. Las elecciones siempre son importantes, pero un plebiscito para cambiar la Constitución es aún más importante que unas elecciones presidenciales. Hay que pedirle a la gente que vaya a votar”.

Valdés también se refirió a la forma en que serán definidos los constituyentes, similar a la de una elección de diputados. “Uno va a votar por partidos o coaliciones, aunque vote por un nombre. Si la lista tiene a Pedro, Juan y Diego y yo voto por Diego, mi voto se suma a todos, no se pierde aunque vote por el más impopular del grupo”. Eso será un problema para los independientes, que no van en listas, y no tienen cómo sumar votos, “y es muy difícil que le ganen a la persona de un partido político”. Por eso, hoy se están discutiendo distintos mecanismos para que tengan igualdad de condiciones, pero Valdés cree que “los independientes deberían empezar a hablar con los partidos con los que simpatizan más y tratar de sumarse. Que se creen partidos políticos de independientes es contradictorio, es obligar a los independientes a no serlo”.

Más le preocupa a Valdés ver que en los últimos días han “resucitado” muchos políticos que, por edad o historia, estaban fuera de la palestra, “pero como son personas conocidas, son muy competitivas electoralmente, porque nadie vota por personas que no conoce. Longueira -por decir alguien- tiene una ventaja por sobre un abogado constitucionalista experto que no es famoso”, explicó.

Por último, el experto comentó sobre lo inesperado de la posibilidad de un cambio constitucional. En su centro de estudios, aseguró, “nadie nunca planteó la idea. Especialmente después que salió Piñera, que era el candidato que estaba en contra de cambiar la Constitución. Para nosotros es un lujo estar trabajando en esto al mismo tiempo que hay un proceso histórico de esta magnitud”.