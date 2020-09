Intendenta de Magallanes: “El índice de movilidad, en especial en Punta Arenas, superó el margen de tiempos anteriores a la pandemia”

La nueva intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, se refirió en ADN Hoy al aumento de contagios de coronavirus Covid-19 en la región, lo que motivó la solicitud de renuncia del exintendente José Fernández.

“Creo que hay muchos factores que en este minuto han incidido en el nivel de contagio que tenemos, y que tienen que ver también con quizás ciertos déficits que tuvimos al inicio o finalizando más bien la primera cuarentena, pensando además que tuvimos 5 semanas en cuarentena que terminaron el 8 de mayo, con peak de contagios que no llegaban 48, hoy tenemos sobre 200″, comenzó sosteniendo.

Mayor movilidad

“Luego de eso, el índice de movilidad de las personas, especialmente en la comuna de Punta Arenas, superó el margen de incluso tiempos anteriores a iniciada la pandemia“, afirmó.

“Al comparar la movilidad en ese tiempo (tras salir de cuarentena), según un estudio que tenemos en manos de la Universidad del Desarrollo, se demostró que la movilidad de Punta Arenas llegó a ser la misma e incluso más personas que circulaban en la calle que antes de que se iniciara la pandemia en el país”, ahondó.

Problema de trazabilidad

“Por tanto, ya tenemos un problema de movilidad que no se controló una vez salida de la primera cuarentena, y además, tuvimos un problema de trazabilidad, que en algún minuto quedamos con un déficit en materia de trazabilidad, que para nosotros hoy día es totalmente relevante debido a que, lamentablemente, y hay que decirlo, contamos con muy pocos funcionarios de salud“, expresó.

“Nosotros empezamos y fuimos una de las primeras regiones que tuvimos cuarentena, por eso también me atrevo a decir de las primeras experiencias que tuvimos como país. Entonces, hay un sentido de responsabilidad”, aseguró.

Pacientes asintomáticos

“Nos dimos cuenta, además, que las personas que contraían el virus era un porcentaje de población bastante joven, que en cierta medida no tuvieron síntomas, que ese también fue otro tema que pudimos evidenciar, de una gran cantidad de pacientes asintomáticos que no estábamos pesquisando y que obviamente como no tenían síntomas seguían difuminando el virus. Fue también un momento que no pudimos controlar mucho cómo este virus se propagó“, indicó.

Eso sí, destacó: “Hoy día ya tenemos una gran línea de trazabilidad, con muchos más funcionarios, hay mucho mayor testeo. Tenemos un nivel de testeo mucho mayor al nivel nacional, hasta el mes pasado a nivel nacional un 23%, Magallanes un 39%. Y por supuesto también hemos trabajado mucho en conjunto con la trazabilidad y el tema del aislamiento”.

Sobre la descartada posibilidad de contaminación de muestras PCR en Magallanes, sostuvo: “Por supuesto que nos sorprendieron las declaraciones del ministro. Tal cual él lo señaló, fue una hipótesis, y él mismo lo reconoce, no sabemos qué está pasando en Magallanes“.

“Pese a eso, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para poder ver cuáles son todos los factores que están incidiendo hoy día en esta situación, y para tomar todas las medidas necesarias para terminar con esta pandemia. Y frente a esta hipótesis, afortunadamente pudimos comprobar que las muestras y los laboratorios no estaban contaminados”, dijo.

“También debemos ser nosotros como región bastante autocríticos como para que nos vengan en cierta medida a sugerir estas fiscalizaciones, y apoyar también en revisar que todos nuestros protocolos estén bien. Tenemos que buscar en qué estamos fallando hoy día”, concluyó.