Declaración en investigación por muertes Covid: Alcalde Jadue atribuye “discriminación y arbitrariedad” en el manejo de la pandemia

Tras una jornada donde se sorteó quienes serán parte de la comisión revisora de la acusación constitucional que se realiza en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich, se hizo pública la declaración que realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la querella que presentó en su contra y que incluye también al Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Daza y Zúñiga.

En los documentos, a los que tuvo acceso CNN Chile y CHV Noticias, se da a conocer lo que el jefe comunal expresó a Fiscalía los días 2 y 20 de julio por la acción judicial, la que indica que presentó ya que, según él, “si uno mira cómo se actuó con la comuna de Recoleta, y lo compara con otras, se puede advertir discriminación y arbitrariedad en las mismas”, exponiendo como ejemplo las medidas en la comuna de Las Condes.

“Las Condes entró en cuarentena con 54 casos por cada 100 mil habitantes y Recoleta lo hizo con 316 casos cada 100 mil habitantes. Es decir, casi seis veces más”, apuntó Jadue, comenzando un repaso de declaraciones hechas desde el 3 de marzo por diversas autoridades en el marco del avance del coronavirus en Chile.

Jadue señaló que existe, a su juicio, “una asintonía fundamental entre lo que el Gobierno dice y lo que hace. Por ejemplo, la falta de fiscalización de las cuarentenas, el no llevarlo a aislamiento, la falta de seguimiento de los casos, la falta de ayuda básica para la gente, la creciente demora en la repuesta de los PCR por la falta de capacidad de los laboratorios”, afirmó al fiscal Marcelo Carrasco.

Y agregó que “hay muchos vecinos de Recoleta que fallecieron en sus casas, sin haber recibido ni siquiera un llamado de personal de salud. Ya me había referido a los de las cuarentenas que llegaron seis semanas tardes a nuestra comuna. Se permitió que el contagio se expandiera sin ningún tipo de control; no se mantuvieron las restricciones de movimiento de los contactos estrechos; ya sea que no se tomaron medidas o se tomaron de manera insuficiente, provocó que 135 recoletanos fallecieran hasta la fecha en que interpusimos esta querella. La recomendación de la OMS es que todas las personas recibieran tratamientos, y esto no ocurrió en nuestra comuna”.