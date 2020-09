Subsecretaria Daza y fiscalizaciones en hogares: “No queremos vulnerar los derechos individuales de las personas”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al permiso especial por Fiestas Patrias y fiscalizaciones en hogares.

“Las comunas en cuarentena no pueden salir, salvo que tengan un permiso habitual”, comenzó destacando.

“Las comunas que están en transición van a poder pedir este permiso adicional para el 18, para ir a una comuna en transición o una más avanzada, que puede ser en preparación o apertura inicial”, aclaró.

“Este permiso se pide en Comisaría Virtual, es individual, es por seis horas. Hay que poner la dirección de origen, y la dirección de destino“, detalló.

“En las comunas en fase 3 tienen que pedir permiso si es que van a una en transición“, agregó.

“Nadie se puede desplazar a una comuna en cuarentena, los permisos no pueden ser para una comuna en cuarentena, porque nadie puede salir de una comuna en cuarentena y nadie puede entrar con este permiso”, indicó.

Fiscalización en hogares

De igual forma, Daza se refirió a la polémica por los “allanamientos“ a hogares, donde aclaró que son fiscalizaciones.

“La autoridad sanitaria va a fiscalizar siempre y cuando haya una denuncia evidente, un delito flagrante, evidencia significativa de que las personas no están respetando las medidas sanitarias y puede significar un riesgo para la salud”, explicó.

“Todas estas fiestas clandestinas que se han encontrado han sido por denuncias de los mismos vecinos. Acá la autoridad sanitaria, con su uniforme y su credencial, va a ir acompañada de Carabineros en estas situaciones”, detalló.

“Lo que no queremos es vulnerar los derechos individuales de las personas. Pueden festejar en familia, y que también no tengan el temor de que va a llegar una autoridad sanitaria, le va a decir que quiere entrar a su casa, porque evidentemente no es el espíritu de esta norma”, aseguró.

“Tampoco queremos que venga una persona y diga: ‘Yo vengo en función de la autoridad sanitaria’ y pueda producirse un delito”, concluyó.