Paris por la “dictadura sanitaria” a la que aludió Mañalich: “Estamos cumpliendo con las facultades que están en la legislación vigente”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió durante la entrega del balance de la pandemia del coronavirus Covid-19 en Chile, a las palabras de su antecesor, Jaime Mañalich, quien aseguró que estamos viviendo en una “dictadura sanitaria”, señalando que el ministerio que encabeza cumple con las facultades que le otorga la ley.

Al respecto, Paris agregó que “con respecto a la frase de que estamos en una dictadura sanitaria, nosotros solo estamos cumpliendo las facultades sanitarias que están contenidas en la legislación vigente, por lo tanto esa frase tiene que explicarla la persona que lo dijo, y no me gustan las comparaciones con ningún otro país, lo he dicho varias veces, ni para bien ni para mal”.

El exministro Mañalich se había referido así a las normas que se han instaurado por las autoridades sanitarias en el país, durante un evento realizado por Libertad y Desarrollo.

Mañalich además enfrenta una acusación constitucional en su contra presentada por parlamentarios de la oposición, quienes critican el manejo de la emergencia sanitaria durante su administración al frente del Minsal.