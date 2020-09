Alcalde Jorge Radonich por los hechos de violencia en Cañete: “Se vive con temor, hay gente que no duerme”

En conversación con La Prueba de ADN, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, se refirió a los hechos de violencia que han ocurrido en la zona, y que el pasado martes involucraron la muerte de un joven, quien recibió un disparo por parte de desconocidos.

Respecto a la situación psicológica y anímica de los habitantes del sector, el jefe comunal señaló que “tienen una salud mental muy deteriorada, porque se vive con temor. Hay gente que no duerme”.

En tanto, aseguró que “no se visualiza una solución“, y añadió que “quienes la busquen, van a tener que tratar y trabajar muchísimo con las organizaciones que existen para poder parar esto”.

“Lo que está sucediendo es altamente preocupante, porque terminar con la muerte de un joven de 21 años es muy complicado de poder explicar. Estamos tratando de obtener ayuda, que no nos dejen solos, que se busquen soluciones a los problemas que se plantean, y de lo contrario, ver de qué manera devolvemos a la gente de la provincia de Arauco el Estado de Derecho, que ha sido vulnerado en estos últimos tiempos“, manifestó Radonich.

Asimismo, el alcalde precisó que, quienes han perdido sus viviendas a causa de ataques incendiarios “son personas oriundas, no quieren abandonar el territorio, y se han quedado de brazos cruzados. No existen aseguradoras que quieran recibir seguros en la provincia de Arauco, y en especial en el sector de Cañete“.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a la motivación de los grupos que están causando daños en la zona.

“El país le debe una explicación y un trabajo muy unido y productivo con las comunidades indígenas. La gran mayoría son personas que quieren paz y tranquilidad, y que quieren vivir en sus territorios con los beneficios que el Estado le vaya a entregar. Pero hay un grupo que no piensa igual, y son los que han llevado a cabo todo este tipo de cosas”, explicó.

Finalmente, a pesar de haber confirmado llamados por parte del ministro del Interior, el alcalde Radonich emplazó a las autoridades a buscar soluciones.

“A los políticos pareciera que no les preocupa, porque no veo que se pronuncien, no veo que piensen en la gente de acá. He tenido algunas comunicaciones que han sido efectivas, pero luego se diluyen. Hemos pedido que los militares lleguen a nuestra comuna. Acá el toque de queda no existe, porque tenemos pocos carabineros. Pareciera que no somos de Chile, esa es la sensación que existe en la comunidad”, concluyó.