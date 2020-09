Encuesta reveló que dos de cada cinco mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida

La encuesta sobre violencia intrafamiliar y otros espacios contra la mujer reveló que dos de cada cinco mujeres reconocen haber sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida, según explicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett al dar a conocer los resultados del sondeo.

“Es lamentable ver que no hemos sido capaces de mitigar o erradicar esta conducta tan dolorosa y terrible en nuestro país, esta encuesta refleja que las mujeres en Chile dijimos basta, reconocemos la violencia y estamos dispuestas a ir y denunciarla, dos de cada cinco mujeres declaran que han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, hoy no normalizamos ciertas conductas que hace una década atrás no las reconocíamos“, dijo la ministra.

En este sentido, hay un aumento estadísticamente significativo, entre las mediciones 2017 y 2020, de 38,2% a 41,4%, si bien, el indicador general año se presenta estable en relación al levantamiento anterior, pasando de 21% a 21,7%, el hecho que el indicador vida aumente de la forma observada puede deberse (a modo de hipótesis) a que hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia, es decir, habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía conciencia, y al mismo tiempo se han dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones cotidianas.

En cuanto a la baja en la cantidad de denuncias, la ministra reconoció que es un escenario que se podía dar debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. “Era esperable esta baja no solamente la hemos visto en Chile sino que en todas partes del mundo porque la mujer no siente la confianza de ir a hacer la denuncia presencial, pero sí han aumentado las denuncias por distintos canales”, explicó.

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, reiteró el llamado a denunciar a las mujeres y a quienes sean testigos de hechos de violencia de género.

“La mujeres entendemos los tipos de violencia que existen y estamos dispuestas a reconocerlo, a decirlo y a tomar medidas al respecto, queremos hacer un llamado a las mujeres a estar atentas a dar la tranquilidad y seguridad a las mujeres a que denuncien”, puntualizó Martorell.

El teléfono de ayuda, denuncia y orientación gratuito es el 1455.