Secretario nacional del Colmed y permisos para Fiestas Patrias: “No tenemos claro de dónde nace esto”

El secretario nacional del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, se refirió en ADN Hoy a los permisos especiales para Fiestas Patrias, el manejo de la pandemia en Chile y al plebiscito.

Respecto a la corrección del Gobierno respecto a estos permisos para las comunas en cuarentena, indicó: “Es totalmente atendible, cae en lo correo. Ninguna política, sanitaria o no, está tallada en piedra, y hay que hacer las correcciones que corresponden en el camino”.

“Yo creo que en lo que no estábamos de acuerdo es que el vocero dice que se hizo en base a recomendaciones de expertos, y hablamos con personas que estuvieron en el Consejo Asesor y no fue discutido en ese espacio. No tenemos claro de dónde nace esto”, expresó.

“En los mismos medios ha sido reconocido que esta fue una política que salió desde las oficinas de La Moneda y no desde el Ministerio de Salud, por lo tanto es positivo que se pueda corregir eso”, afirmó.

Con el paso atrás que anunció el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló: “Creemos que es bastante atendible como se encuentra actualmente”.

“La propuesta del Colegio, que hicimos previo a que saliera el Plan Paso a Paso, no incluía esta fase 2 de transición, por lo tanto, también es bastante discutible que los fines de semana haya cuarentena y en la semana no“, sostuvo.

“El exministro Mañalich probablemente pertenecía a este círculo en La Moneda donde se tomaban estas decisiones y tenía mucho más poder político en las decisiones que la que tiene el ministro Paris (…) Efectivamente el ministro Paris no tiene el peso que tenía el exministro Mañalich”, concluyó.

Manejo de la pandemia

Por otra parte, Bernucci se refirió al manejo que ha tenido Chile con la pandemia. “En un inicio se trató de enfrentar a través de un contagio progresivo controlado, de las cuales fueron las cuarentenas dinámicas, para de esta forma generar una inmunidad a nivel general, de ahí viene el carnet Covid, y esa estrategia requiere que tu vas a asumir que se va a contagiar un sector importante de la población y van a necesitar atención médica, y ahí parten los ventiladores mecánicos”, explicó.

“Lamentablemente, las cuarentenas dinámicas fueron muy difíciles de implementar y no lograron generar el control, de ahí viene la cantidad de contagiados que tenemos. Y esta inmunidad general hasta hoy existe discusión si se puede generar o no, de ahí se descartó el carnet Covid”, agregó.

“El problema de esto es que asume una cantidad de fallecidos bastante importante (…) Hay que entender que como país nosotros tenemos una altísima cantidad de fallecidos“, destacó.

“Los países que enfrentaron esto cortando la cadena de contagio hemos visto que les ha ido bastante mejor que a nosotros. Si tuviéramos la misma distribución de fallecidos de Australia, tendríamos menos de 400 muertos, de Nueva Zelanda menos de 100 muertos, de Uruguay tendríamos menos de 90 muertos”, explicó.

“Aquí hay que entender que nuestra forma de enfrentar en un inicio no fue la correcta”, afirmó el Dr. Bernucci.

“La estrategia de cortar la cadena de contagio son mejores, con mayor protección a la población, y evitan muertes evitables frente a estrategias de contagio progresivo”, destacó el experto.

“Las cuarentenas no son la solución, son la medida de salvataje cuando empiezas a tener un nivel muy acelerado de contagios. Probablemente las cuarentenas más cortas y duras son más efectivas que las largas y relajadas“, aseguró.

Plebiscito de octubre

Sobre el plebiscito del 25 de octubre el secretario general del Colmed manifestó: “Creemos que se puede realizar el proceso eleccionario, no podemos aplazarlo, porque hasta que tengamos una vacuna vamos a tener que aprender a convivir con esto, no podemos atrasar el plebicito” ni las próximas elecciones.

“Creemos que la mayor amenaza con el proceso eleccionario no es que no se pueda realizar, si no que no sea representativo”, finalizó el Dr. Bernucci.