Reportaje: Endeudamiento en tiempo de pandemia

Por Camila Jara

Postproducción: Carlos “Pol” González

Llegar a fin de mes es más de un dolor de cabeza para chilenos que deben enfrentar deudas en medio de pandemia.

La propagación del virus además de repercutir en la salud, tiene consecuencias económicas notorias, que si bien se aliviaron un tiempo con el pago del 10%, esas cuentas aún no desaparecen.

Daniela tiene tres hijos en la universidad, y todos los meses debe hacer malabares para para pagar los gastos y además alimentación de todos.

“No tengo ningún tipo de beneficio estatal, porque no califico, no he recibido ningún beneficio social del gobierno, hemos tratado de actualizar la ficha del Registro Social y ha sido complejo porque no se han actualizado, es un dolor de cabeza. Para mí es importante que ellos puedan recibir su cartón y tener su propio respaldo, su recurso, pero ha sido difícil, súper complejo”, expresó.

¿Qué dicen los números?

Según una encuesta de Defensa Deudores realizado en conjunto con la Universidad de Playa Ancha, el barómetro de la deuda indica que uno de los grupos etarios que muestra un alto endeudamiento son las personas que tienen entre 50 y 65 años, con un monto promedio cercano a los $34 millones.

Mario Espinoza, abogado experto en endeudamiento del Grupo Defensa, explicó el fenómeno.

“Lo que ha hecho la pandemia es profundizar el nivel de endeudamiento de este segmento. Recordemos que son personas que han perdido su trabajo, y por lo tanto su nivel de endeudamiento era acorde a los ingresos que tenían y hoy día esos ingresos se han visto disminuidos”, señaló.

El estudio elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadísticas señala que un 38,4% de los hogares disminuyó su número de personas “ocupadas” en un trabajo remunerado.

En tanto, 27,4% de las viviendas ha declarado no tener a ninguno de sus miembros con trabajo, mientras que antes del virus ese porcentaje se situaba en 13,9%. De ellos, los más complicados son los dirigidos por mujeres, que equivalen a un 30% y los que pertenecen a los dos quintiles más pobres, representados por un 40%.

Consejos

Camilo Morales, jefe de Finanzas Corporativas de BLTA Consulting, entregó consejos para cuidar los recursos y comprar lo que realmente es esencial en tiempos de crisis.

“Uno tiene que estar consciente de que las empresas y comercios tienen también la necesidad de deshacer sus stock y generar algún nivel de caja para enfrentar la situación que está pasando hoy día. Esto se traduce en liquidaciones y oportunidades que se les ofrece a la gente, es fundamental ser preciso en la utilización de los recursos, no ceder a tentaciones que terminan con la compra de algo que es innecesario“, indicó.

Cuidar el bolsillo en tiempos de pandemia es la recomendación de los expertos, para aquello entre los consejos está ordenar las finanzas del hogar, identificar gastos que no son necesarios, comprar alimentos por mayor, y ¿por qué no? crear un huerto para los vegetales.

Por su parte, desde el gobierno aseguraron que los resultados del estudio relacionado con el endeudamiento deben ser foco de políticas sociales efectivas durante la pandemia.