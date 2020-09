Jefatura de Defensa Nacional informó que no ha autorizado marchas en la Región Metropolitana

A través de un comunicado, la Jefatura de Defensa Nacional de la Región Metropolitana se refirió a las manifestaciones registradas durante los últimos días en Santiago y aseguró que no se han entregado autorizaciones para su desarrollo.

“La Jefatura no ha tramitado permisos especiales sobre la materia, puesto que no le asiste pronunciarse sobre este tipo de acciones, cuando se enmarquen en las disposiciones sanitarias correspondientes y no se vulnere el orden público y ley de tránsito, que incluye mantener la libre circulación peatonal y vehicular”, señala el escrito.

El organismo, a cargo del orden en la región en el contexto del Estado de Excepción por la emergencia del Covid-19, indicó además que “reitera su compromiso con la protección de la normativa sanitaria en pos de mitigar los efectos de esta pandemia“.

Recordemos que la tarde del viernes y la mañana de este sábado se registraron nuevas manifestaciones en la explanada de la Plaza Baquedano. En tanto, durante esta jornada se desarrolló una marcha entre Las Condes y Providencia por el Rechazo. Ambas convocatorias superaron el número permitido en una comuna en la fase de preparación, esto es, un máximo de 50 personas.