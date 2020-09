Piñera y fin de restricciones a segundas nupcias: “El compromiso con la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es una causa de izquierda ni de derecha”

Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que suprime el plazo de 270 días que las mujeres debían cumplir para volver a contraer matrimonio, tras el término del primero. Con esta iniciativa se establece en el Código Civil una equidad de género en las nupcias, ya que sólo los hombres podían casarse de inmediato tras la firma del divorcio.

“El compromiso con la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es una causa de izquierda ni de derecha“, sostuvo el Mandatario durante la ceremonia. “No es sólo una causa de las mujeres, es la causa de todos los hombres y mujeres que queremos construir una sociedad en que la igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades sea una realidad sin que esto signifique desconocer nuestras naturales y maravillosas diferencias”.

Piñera agregó que “esa prohibición obedecía a un criterio de determinación de la paternidad que está totalmente superado por la ciencia y por el progreso“.

En materia de género, el Presidente también se refirió al plan de reactivación laboral, ya que habrá “un trato especial y preferente para los empleos de las mujeres del país“.

Relacionado al mismo ámbito, Piñera destacó la publicación en el Diario Oficial de la ley que permite el teletrabajo para trabajadoras embarazadas, en el contexto de la pandemia del Covid-19. De este modo, los trabajadores deberán ofrecer este opción a sus empleadas durante ese lapso.

La ley se refiere a “labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora”, detalló Piñera.