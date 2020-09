Ministro de Agricultura y cadena de abastecimiento: “El paro se depuso justo cuando los problemas podrían haber pasado a mayores”

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió este jueves en ADN Hoy a la cadena de abastecimiento tras el paro de camioneros.

“El tema está bastante normal. Hay aumento de precios, especialmente de productos que venían del sur, como las papas (…) Tuvimos 6-7 días muy complicados“, comenzó sosteniendo.

“Hemos mantenido la cadena intacta, salvo estos 7 días que tuvimos el paro de camioneros, que tuvimos bastantes problemas en productos lácteos, carnes rojas, granos que no se podían desembarcar, pero creo que vamos a recuperar la normalidad muy rápido”, afirmó.

Consecuencias del paro

“El problema lo tuvimos fundamentalmente de Biobío hacia el sur, y también en San Antonio y Valparaíso, 220 mil toneladas de granos que no pudieron desembarcarse, ese grano va para concentrado, para las aves (pollos, pavos y cerdos)”, explicó.

“Estamos exportando también muchas carnes blancas, ese producto no pudo salir, empieza a haber sobrestock, no hay capacidad de frío, y bueno, es todo un círculo. Lo mismo con las carnes rojas. Las ferias no pudieron funcionar, al no haber ferias no llegan animales al matadero, las plantas faenadoras se quedan sin insumos. Lo mismo sucede con los productos lácteos, no pudimos recolectar leche de los campos, los productos lácteos tienen fecha de vencimiento, no había combustible para que las plantas procesadoras siguieran funcionando”, agregó.

“Tuvimos muchos problemas, pero creo que el paro se depuso justo cuando los problemas podrían haber pasado a mayores. En 3 días vamos a estar funcionando muy normalmente, y creo que eso es una buena noticia”, concluyó.