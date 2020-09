Onemi llamó a hacer actividades normales pese a mal olor en Santiago: “No pudimos dar con el origen”

Luego de recibir cientos de llamados que alertaban de un intenso mal olor en varias comunas de Santiago, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), junto a Bomberos y a personal de la Seremi de Salud concurrieron a revisar varias empresas de la comuna de Maipú, sin poder dar con la fuente de emisión de dicho olor.

“Hay que hablar de olores indeterminados, no se pudo determinar la fuente, la gran cantidad de llamados surgió desde Maipú, desde aquí se empezó a trabajar e investigar algunas empresas con la autoridad sanitaria para identificar la fuente“, explicó el director de Onemi regional, Miguel Muñoz.

Debido a que no se pudo identificar la fuente de emisión del olor, la autoridad llamó a las personas a realizar sus actividades de forma normal, pero a consultar en centros asistenciales si se presentan molestias como náuseas, dolor de cabeza o problemas respiratorios.

“Los parámetros de medición (de toxicidad) dicen que son normales, por lo tanto las personas pueden hacer su vida normal, y si tienen algún síntoma, ir al centro asistencial más cercano“, indicó.

En tanto, se reiteró el llamado a no hacer caso de noticias falsas, y estar atentos a la información emanada desde las autoridades respectivas.

“Con la ventilación se va a ir disipando y disminuyendo, no pudimos identificar cual fue la fuente de emisión, pero hay que hacer caso a la información oficial porque corrió mucha fake news de que hubo una rotura de matriz de gas, hay que hacer caso de la información oficial de organismos oficiales, efectivamente hubo mucha noticia falsa dando vuelta, y tiene que ver con esto de que como no sabemos determinar bien cual es el origen, hubo mucho llamado a la Onemi y a bomberos, pero no pudimos dar con el origen de la emisiÓn de este olor indeterminado, las mediciones no dieron parámetro anómalo”, puntualizó la autoridad.