Matthei sobre su candidatura presidencial: “Hay todavía bastante tiempo para ver si prende o no”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que su candidatura presidencial está sujeta a si “prende”, de lo contrario irá por la reelección en la municipalidad.

“Yo lo que he señalado es que si mi candidatura prende, entonces no iría de candidata a Providencia. Hay todavía bastante tiempo para ver si prende o no. Obviamente, si no prende quiero ir de vuelta como candidata a Providencia”, dijo a La Tercera.

Matthei afirmó que esperará “hasta el último minuto que tenga” para concretar su postulación a La Moneda.

La exsenadora opinó que la derecha debe decidir su candidato presidencial en primarias abiertas, “donde Evópoli ponga su candidato, RN ponga su candidato y la UDI ponga sus dos candidatos, y sea toda la alianza la que vote, porque al final puede quedar un candidato que le guste a la UDI, pero le puede gustar menos a la alianza”.

Además, la jefa comunal se encargó de aclarar que su candidatura no es “contra” Joaquín Lavín, quien aún no oficializa su postulación pero encabeza las encuestas generales sobre las próximas elecciones presidenciales.

“Esta no es una candidatura en contra de alguien, ni de ser apoyada por alguien, nace absolutamente de mí”, dijo. ()