Trabajadoras de casa particular sufren los embates de la pandemia: más de 100 mil han sido desvinculadas, y “de las informales no tenemos cifras exactas”

Otro gremio que se ha visto duramente afectado con la pandemia son las trabajadoras de casa particular. A la fecha, las cifras indican que hay más de 100 mil desvinculadas, más otras con reducción de contrato, mientras “de las informales no tenemos cifras exactas, aunque por cada formalidad, estimamos que hay 2 o 3 trabajando en la informalidad”, según sostuvo la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, María Cotal, en conversación con Ciudadano ADN.

Gran parte de la preocupación de la federación pasa por no tener “los instrumentos para llegar a esas trabajadoras y concientizarlas de exigir sus derechos, como contrato validado en la Inspección del Trabajo, para que no queden desamparadas”.

Cotal asegura que “hemos intentado, con los pocos recursos que tenemos, llegar a todas las compañeras” a lo largo de 73 años de existencia de la agrupación. “Imagínese, 73 años de lucha para obtener los pocos derechos que tenemos”.

Derechos para los cuales, denuncia, no existe fiscalización real. “El Estado se fue olvidando de nosotras. No tomaron conciencia de que las leyes se tienen que cumplir”. Por eso, la federación se encarga de trabajar en conjunto con los legisladores, buscando avances como el ingreso de las empleadas domésticas al Seguro de Cesantía y el acceso al Fondo Solidario, proceso para el cual “el Ejecutivo tiene prisa y quiere que está ley esté funcional al 31 de octubre”, según aseguró la dirigenta.

Mientras políticos como Daniel Jadue proponen dignificar la labor de las trabajadoras de casa particular, e incluso otorgar un sueldo a las dueñas de casa, María Cotal asegura que no conoce su propuesta, pero “hay que decir cómo eso se va a financiar, porque uno puede lanzar ideas pero falta explicar eso”.

“Yo no soy parte de su familia”

La dirigenta también se muestra suspicaz ante el clásico discurso de considerar a las trabajadoras de casa particular como “parte de la familia”. “Nosotras hacíamos ejercicio muy simple: ver si en esas familias le preguntaban en qué colegio ponían a los niños, por qué modelo de auto cambiar al antiguo, o a qué color de pintura pintar las habitaciones. No somos parte de esas familias y nuestra opinión amo cuenta. Lo dicen para guardar las apariencias, para demostrar lo humanos o amorosos que son”.

Hoy, en cambio, el panorama es mucho más crudo, con colegas suyas que “después de 30 años de servicio, han sido despedidas por una llamada telefónica, o incluso por un WhatsApp. Entonces, ¿somos parte de la familia, o solo prestamos un servicio, y cuando no nos necesitan más se deshacen de nosotras? A muchas las lanzaron a la calle diciendo que eran un peligro y les iban a llevar el virus a la casa”.

Ella misma se define “de las pocas afortunadas” de tener un sueldo estable y una familia que le da “respeto y consideración”, además de flexibilidad horaria para realizar su labor de dirigenta. “No protestan, no me ponen obstáculos, pero yo negocio”, dice, asegurando que también es una voluntad de ella. “Por mi personalidad, y los golpes que te da la vida, uno se va sumergiendo y bloqueando ciertos sentimientos, y empieza a estructurarse. Creo que estoy en esa etapa, de la estructuración. Tengo mi familia, mi vida, eso es lo que me mueve, y en algún minuto a la familia le diré ‘hasta aquí no más llegamos’. Claro que se les va a extrañar, pero es un proceso que tiene que darse, porque yo no soy parte de su familia”.