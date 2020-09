Gobierno presentó querella contra responsables de violación a funcionaria de la salud en Punta Arenas

El gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsal) presentó una querella contra quienes resulten responsables de la violación de una funcionaria de la salud en una residencia sanitaria de Punta Arenas, hecho denunciado durante el fin de semana y por el cual hay dos ciudadanos indonesios en prisión preventiva.

Durante una visita que realizan a la Región de Magallanes las autoridades de salud, el ministro Enrique Paris dijo que “lamento profundamente y acompaño a la persona que fue agredida en una residencia sanitaria. No vamos a tolerar la agresión contra nuestras funcionarias y junto con la ministra de la mujer y el ministerio del interior hemos entablado una denuncia contra estas personas para que sea investigado por la justicia”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, agregó que “la situación ocurrida en una residencia sanitaria es absolutamente abominablemente. Hemos presentado una querella para que se cumpla el máximo rigor de la ley. Como subsecretaria y como mujer quiero decir que no es no, y no vamos a permitir que cosas como estas ocurran”.

Los imputados, que tienen Covid-19, fueron denunciados inmediatamente después de ocurridos los hechos, quedando con la medida cautelar más gravosa que contempla la legislación.