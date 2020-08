Médico y Fiestas Patrias: “Si se va a juntar, no es para comer, porque te tienes que sacar la mascarilla”

La Dra. Carolina Herrera, médico broncopulmonar intensivista del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se refirió este lunes en ADN Hoy a las Fiestas Patrias en el contexto actual con el coronavirus Covid-19.

La experta comenzó señalando que la pandemia “todavía tiene para meses” y que “no es de extrañar que algunas comunas del paso de transición vayan a tener que retroceder a la cuarentena, o que vayan bien y avancen”.

De igual forma, indicó: “Tenemos que explicar que no porque tu seas de la familia quiere decir que seas inmune“.

“Las personas pueden pensar que para ahora el 18 se van a poder juntar, e independientemente del número, porque la norma del Paso a Paso dice que son 10 personas más, aparte de la gente que vive en la casa, y en la época de preparación son un máximo de 50 personas en lugares abiertos, y eso suena mucho a libertad para las personas. Eso es una fonda, una fiesta”, expresó.

“En el paso 3 sí se puede, porque dice que se levanta la cuarentena para la población general, no restringe la circulación, mantiene las restricciones sanitarias mencionadas”, etcétera, agregó.

“Si se van a juntar, no es para comer, porque obligadamente te tienes que sacar la mascarilla para comer o tomar”, destacó.

“Vamos a tener que buscar nuevas formas de juntarnos, pero la forma antigua de juntarnos a escuchar música, bailar y comer con el vaso en la mano, eso es lo que no se va a poder hacer“, afirmó.

“También hay que explicar que esa gente no se tiene que dar abrazos ni besos, y que tienen que estar bien lejos”, concluyó.

Plebiscito de octubre

Para este 25 de octubre de 2020 está fijado el plebiscito constituyente, y ha causado debate que las personas con Covid-19 no puedan votar. Al respecto, la Dra. Herrera indicó: “Está prohibido que cualquier persona que sea caso o contacto estrecho pueda ir a votar, no solo no podría por un tema legal, sino por una cosa de mínima conciencia de salud con los demás”.

“Si hubiese una opción telemática, de televotación, este hubiera sido el momento de implementarlo, y creo que para allá va a tener que ir el desarrollo después, porque nadie te dice que no vaya a volver a ocurrir una pandemia como esta con un peor virus o una peor situación”, expresó.