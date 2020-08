Alcaldesa de Maipú lamentó avance de su comuna a etapa de transición y llamó a sus vecinos a evitar rebrotes de Covid-19

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga lamentó el avance de su comuna a la etapa de transición durante este lunes, y reiteró el llamado a sus vecinos a cuidar las medidas sanitarias para evitar rebrotes del Covid-19.

Durante el monitoreo del primer día de transición, la edil reconoció haber pedido más tiempo al gobierno para mantener la cuarentena en la comuna, la que no se pudo extender por más tiempo.

“Lamentablemente ya estamos en esto, hay que ser positivos hay que tomar las medidas de resguardo, más allá de que el gobierno decrete o no una medida tiene que ver con el cuidado, la mascarilla, la responsabilidad que tenemos que tener para que esto no rebrote, tenemos una excelente señal del comportamiento de nuestros vecinos para que no haya rebrote y que pasemos a una siguiente fase”, dijo la alcaldesa.

Según puntualizó la misma Barriga, Maipú fue una de las últimas comunas en entrar en confinamiento, y es una de las primeras en salir del encierro pasando al paso de transición este lunes, lo que se ha confirmado con el aumento de los flujos de personas en lugares estratégicos como la estación de Metro, Plaza de Maipú, durante la hora punta de la mañana.