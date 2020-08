“Pincoya Digna”, la olla común que reparte en un carrito: “Hay vecinos que por la vergüenza de que los vean en mala situación, no van”

“El pueblo ayuda al pueblo” es el lema bajo el cual se ha formado la olla común Pincoya Digna. En esa población de Huechuraba, los vecinos se organizaron, aun con sus propias precariedades, para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Ellos son los nuevos beneficiarios de “En ADN todo suma”, la campaña solidaria de Radio ADN que entrega aportes a diversas ollas comunes de la capital.

Un equipo de siete personas fue el que inició el proyecto, aunque por compromisos de trabajo o personales, “de repente van variando”. Así lo cuenta Juan Pablo Valladares, el coordinador de Pincoya Digna, quien tiene solo 29 años, y conversó con Ciudadano ADN. “También hay niños de 15 años, que las mamás los ayudan, así que tenemos variedad en edad”.

La iniciativa ha sido empujada sin ayuda de autoridades. “Ni concejales, ni nada de municipio, porque ellos no conocen la realidad. No es lo mismo. Han llegado, pero llegan pensando en las elecciones y en los votos, y no es la idea que se saquen fotos y se beneficien de esto. La idea nuestra es que esto salga del pueblo”, enfatizó Juan Pablo.

El coordinador también recordó los inicios de la olla. “Nos pusimos sin permiso, en la calle y cerca de una iglesia. Después nos dieron la facilidad de guardar las cosas ahí, y nos conseguimos un carrito para ir repartiendo las cosas”.

Pincoya Digna alterna almuerzo y once según el día. “La cocina es entre todos. Yo igual cocino, unas tías cocinan y nos enseñaron. Ahora cocinamos en gran cantidad”, contó Juan Pablo. Entre los beneficiarios del carrito están gente de calle, y los mismos vecinos que “por la vergüenza que tienen de que los vean en mala situación, no van. Pero nosotros les decimos que no tienen por qué tener vergüenza. Además, han llegado vecinos de sectores como Pedro Fontova, “lados que son más de plata, porque la necesidad está llegando para todos”.

La Pincoya es un emblemático sector de la zona norte de la capital, que “por la cesantía está súper mal. Ahora, con el 10%, han bajado las raciones, porque toda la gente fue a cobrarlo, pero sabemos que vamos a volver a lo mismo después. Si esto no les sirvió de nada”, afirmó Juan Pablo, que ha sufrido en carne propia la discriminación por venir de su barrio. “A mí me afectaba cuando iba a estudiar y a trabajar. Me preguntaban, ¿de dónde eres? De Huechuraba, de La Pincoya”. Ahora, post estallido social y pandemia, el barrio vio cómo “las personas se unen por los derechos que tenemos. Ya no es marginal como antes, no veo que sea así”, dice Juan Pablo, haciéndose cargo del estigma del sector, vinculado a la delincuencia y el narcotráfico. “Uno viviendo acá se da cuenta que no es como lo dicen”.

Las ayudas a Pincoya Digna pueden hacerse llegar al Pasaje Piedras de Chile 484, como también a través de su Facebook. Además, necesitan precauciones como mascarillas y guantes. “Tratamos de tener todas las cosas para que no nos afecte (el virus) a nosotros”.