Fabiola Campillai tras detención de excarabinero que le habría disparado: “Los mandos más grandes sabían de esto”

“Los mandos más grandes sabían de esto”, aseguró Fabiola Campillai a la prensa que llegó hasta su domicilio, horas después de que se conociera de la detención del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien sería indicado como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que la hirió en el rostro y la dejó ciega, además de haber perdido los sentidos del olfato y el gusto.

Al respecto, Campillai dijo que “aquí había mucha mas gente, habían más carabineros, y siguieron un protocolo que ese día no lo cumplieron, aquí había un piquete completo, hay cargos superiores que de un principio sabían, este video que salió estaba listo desde el primer día que ellos me dispararon y nunca hicieron nada, los mandos mas grandes sabían de esto. Aquí ellos no se mandan solos, jamás lo han hecho, hay muchos mas de ellos que sabían lo que me había pasado y con imágenes y video de ellos mismos, y no hicieron nada”.

La mujer además dijo esperar que esto sirva para que también se resuelvan los casos de otras cientos de personas que sufrieron trauma ocular en el contexto del estallido social.

“Desde un principio veíamos todo tan lento, perdimos la confianza. Han pasado nueve meses y recién estamos viendo frutos de todo esto, tenemos confianza de que esto va a tener un juicio y se va a hacer justicia, y no solo por mí, sino que por toda esa gente con trauma ocular que todavía nadie hace nada por ellos“, indicó.

En tanto, sobre Maturana, Fabiola Campillai puntualizó que “esperamos que le den prisión preventiva porque es un peligro para la sociedad (…) Ellos desde un principio se dieron cuenta que yo estaba en el suelo, así lo muestra el video que ellos mismos grabaron, se dieron cuenta y lo comentan entre ellos, han estado entorpeciendo la investigación desde un principio”.

Fabiola Campillai resultó herida el 26 de noviembre de 2019, cuando se dirigía camino a hacer el turno nocturno en su trabajo.

En tanto, la audiencia de control de detención y formalización de Patricio Maturana se realiza en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, y fue suspendida hasta las 15:30 horas debido a que se dio tiempo a la defensa del excarabinero para revisar la carpeta de la investigación y preparar sus argumentos.