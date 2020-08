Ministro de Hacienda y paro de camioneros: “La legitimidad de los fines no es sinónimo de la legitimidad de los medios”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó este jueves que “la legitimidad de los fines no es sinónimo de la legitimidad de los medios”, al referirse al paro de camioneros que comenzó en la noche de hoy y que ha dejado postales como camiones estacionados en la berma en varias carreteras e interrumpiendo el tránsito por cortos periodos de tiempo.

Durante una actividad en la que se le consultó sobre los posibles efectos económicos de la movilización, el ministro dijo que “es difícil, hay que seguir el desarrollo de los eventos, cuán maciza va a ser esta movilización, pero quisiera insistir en un punto; la legitimidad de los fines no puede ser nunca sinónimo de la legitimidad de los medios, uno puede tener un fin que es sostenible, legítimo, razonable, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esa causa, ese fin no da nunca pie a que uno pueda usar cualquier medio”.

Además agregó que “los actos de fuerza, los actos de presión, cualquiera sean ellos, como interrumpir el normal funcionamiento de la carretera, de la economía, de los espacios públicos donde se toman colegios, instituciones, son cuestiones que como país independiente del sector de donde vengan debieron tener siempre a la vista que la legitimidad de los fines no es nunca sinónimo de la legitimidad de los medios“.

Más temprano, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, indicó que el Ejecutivo “ya hizo su parte” en cuanto a enviar al Congreso los proyectos de ley para asegurar el tránsito en carreteras como piden los camioneros movilizados.