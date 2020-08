Ricardo Lagos por Lavín socialdemócrata: “La gente da razón, más que por sus dichos, por sus actos”

El expresidente Ricardo Lagos aludió al pasado político de Joaquín Lavín para responder sobre qué opinaba de que el alcalde de Las Condes se declarara socialdemócrata.

“Quien es uno para andar calificando si cree esto o aquello (…) La gente da razón, más que por sus dichos, por sus actos. Él tendrá que explicar aquello y justificarlo”, dijo en rueda de prensa.

“Todo tiene su historia. Yo sé que ser colocolino es muy popular, pero yo siempre he sido de la U. Es feo parecer más popular por declararse del Colo Colo”, agregó.

Y cerró el exmandatario: “Lo que quiero decir es, simplemente, por sus dichos y obras los conoceréis“.

Joaquín Lavín, en su anterior etapa como alcalde de Las Condes, participó activamente de las protestas de la UDI y la derecha chilena por la detención de Augusto Pinochet. Incluso integró la comitiva que visitó al dictador en Londres.

Además, entre 1979 y 1981, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, designado por Pinochet.

En una entrevista de 2018, Lavín condenó las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura cívico militar, pero aseguró que lo desconocía en la época.”Nosotros, habiendo sido pinochetistas, porque efectivamente yo lo fui, (…) fuimos partidarios del sí, es la verdad”, dijo en el programa Llegó tu hora de TVN.

“Después nos dimos cuenta que efectivamente ese gobierno violó los derechos humanos de una forma que no hay ningún contexto, ninguna explicación, ni nada (…) Yo no me habría comportado de la misma manera si hubiera sabido esto”, agregó.