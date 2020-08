Monckeberg dijo que es “absolutamente necesario” hacer una Parada Militar diferente por el Covid-19

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, afirmó que era “absolutamente necesario” modificar la realización de la Parada Militar 2020, así como los otros festejos de Fiestas Patrias, debido a la pandemia de Covid-19.

“La cuenta pública del Presidente se cambió de fecha y la manera de llevar a cabo. El Te Deum, la celebración de las Fiestas Patrias, se tiene que llevar adelante pero de manera distinta”, dijo el secretario de Estado.

“Las celebraciones, que son son centenarias, hay que hacerlas pero de manera distinta”, agregó.

“Tendremos que tener Te Deum ecuménico con las medidas sanitarias exigentes, es lo que corresponde. No significa no tener celebraciones ni el recuerdo ni las celebraciones institucionales de las Fiestas Patrias, pero hay que hacerlo de manera diferente, porque los rebrotes pueden surgir y no por celebración se van a provocar, por eso hay que hacerlo con resguardo”, sumó.